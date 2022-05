Donald Trump egykori kormányából Mike Pence alelnök és Jeff Sessions igazságügy-miniszter is Budapesten járt az elmúlt bő fél évben. A magyar kormány tevékenységét a tengerentúlon is széles körben megismertető jobboldali amerikai média véleményvezérei közül pedig Tucker Carlson és Dennis Prager látogatott Magyarországra. Az olyan hazai agytrösztök, mint az Alapjogokért Központ, a Danube Institute vagy a Mathias Corvinus Collegium meghívására mindeközben folyamatosan érkeznek hozzánk Amerikából a liberális fősodor gondolkodásával szemben kritikus értelmiségiek, mint James Carafano, Joshua Mitchell, John Fonte vagy Peter Boghossian – számol be róla a Magyar Nemzet.

Kiálltak a magyar kormány politikája mellett a Republikánus Párt olyan magyar származású politikusai is, mint George Pataki, New York állam korábbi kormányzója vagy Andy Harris marylandi képviselő. Előbbi szintén nemrég járt itt, míg utóbbi online szólal fel a CPAC-en, a ma kezdődő Konzervatív Politikai Akció Konferencián, amely az 1970-es évek óta a jobboldal amerikai szervezésű vezető fóruma, de most először rendezik Európában.

Már csak ezek fényében sem meglepő, hogy az Amerikai Konzervatív Unió választása Budapestre esett, amikor helyszínt kerestek a CPAC-nek.

Az amerikai és a magyar jobboldal között az elmúlt években megélénkült kapcsolatokat tekintve utólag az is világosan látszik, nem valaminek a betetőzése, hanem a magasabb szintű kapcsolatépítés kezdete volt, amikor Trump – demokrata párti elődjével és utódjával is ellentétben – 2019 májusában fogadta Orbán Viktor kormányfőt a Fehér Házban.

Trump csodálta Orbánt

– mondta egy, a Magyar Nemzetnek adott interjúban Jeff Sessions. Donald Trump a mostani magyarországi választások előtt is nyíltan támogatta Orbán Viktort; ez a Jair Bolsonaro brazil elnöknek adott támogatása mellett az egyetlen ilyen ajánlása volt az elmúlt másfél évben. Bolsonaro februári budapesti útja is annak jele volt, hogy hazánkat kitüntetett hely illeti meg a jobboldal világtérképén.

A kapcsolatépítést további tényezők segítik. John Fonte konzervatív amerikai politológus a héten adott interjúban beszélt arról, hogy a Republikánus Párton belül Trump nemzeti konzervatív irányvonala vált a meghatározóvá a Bush-korszak internacionalista vonulatával szemben. Így olyan ígéretes politikusok vezetésével, mint Ron DeSantis, Florida fiatal kormányzója, a „trumpizmus” túlélheti a nyolcadik iksz felé közeledő Trumpot.

A CPAC budapesti mottója – Isten, haza, család – egyben az amerikai és a magyar jobboldal közös nevezője is.

Kísérteties a hasonlóság például Florida és DeSantis a genderideológia elleni harca, valamint a magyar gyermekvédelmi törvény között.

További kapcsolódási pont a törvénytelen bevándorlás elleni fellépés. Sessions az amerikainál jobb gyakorlatként említette a magyar határvédelmet. A genderelmélet, valamint a baloldali „woke” ideológia és a „kritikai fajelmélet” kilengéseivel szemben fellépő republikánusoknak jó esélyük van az idei kongresszusi választások megnyerésére is. A társadalom alapvetését kiforgató transzgenderizmus például számos olyan közép-amerikai vallásos bevándorló hátterű amerikai számára is elfogadhatatlan, akire pedig a demokraták választói bázisként számítanának.

Ehhez a programhoz a negyedszer is kétharmados felhatalmazást kapott Orbán-kormány stabil európai partnerséget kínált és biztosít. A Fidesz mellett számos más európai párt is bekapcsolódott ugyan a nemzeti konzervatív erők együttműködésébe, de ezek a lengyel Jog és Igazságosságot kivéve tartósan nem kerültek kormányzati pozícióba.

Borítókép: Donald Trump