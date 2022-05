Cikkünk frissül!

Főtitkárhelyettes: A NATO-nak joga van csapatokat telepíteni Kelet-Európába

A NATO-nak joga van ahhoz, hogy csapatokat telepítsen Kelet-Európába, az Ukrajna ellen indított orosz háború miatt már nem kötik azok a vállalásai, amelyeket régebben tett Moszkvával fenntartott kapcsolatainak keretében

- jelentette ki Mircea Geoana, a NATO főtitkárhelyettese abban az interjúban, amelyet az AFP francia hírügynökségnek adott vasárnap este a litvániai Vilniusban.

A NATO és Oroszország közötti kapcsolatokat szabályozó, 25 éve aláírt alapokmány előirányozza ugyan, hogy az észak-atlanti szövetség tartózkodik attól, hogy jelentős méretű hagyományos erőket vonjon össze Kelet- és Közép-Európában, de Ukrajna megtámadásával és a NATO-val folytatott párbeszéd teljes megszakításával Oroszország maga érvénytelenítette e dokumentum tartalmát - emelte ki Geoana.

Moszkva ugyanis akkor vállalta, hogy nem tesz agresszív lépéseket szomszédai ellen, és rendszeresen konzultációkat tart a NATO-val, márpedig most egyiket sem teszi - tette hozzá.

Geoana úgy vélte, a NATO-t most már semmi nem korlátozza abban, hogy jelentősebb erőkkel legyen jelen keleti régiójában, így a balti államokban is. Ezt a kérdést a következő hetekben a szövetség tagországai miniszteri, majd kormányfői szinten is megtárgyalják.

Legalább két civil halt meg Szeverodonyeckben

Szeverodonyeckben legalább két civil halt meg, öten pedig megsérültek az orosz támadásokban, jelentette be a város polgármestere. A luhanszki kormányzó szerint nagy összecsapások zajlanak a város keleti külvárosi részén. Az éjszaka legalább 12 ház semmisült meg.

Közel 11 ezer ember érkezett Ukrajnából Magyarországra vasárnap

Magyarország területére 2022. május 29-én 0 óra és 24 óra között az ukrán-magyar határszakaszon 5245 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 5688 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett.

A BELÉPTETETTEK KÖZÜL A RENDŐRSÉG 391 EMBERNEK ÁLLÍTOTT KI IDEIGLENES TARTÓZKODÁSRA JOGOSÍTÓ IGAZOLÁST, AMI 30 NAPIG ÉRVÉNYES.

Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.

Az ukrajnai háború elől 2022. május 29-én 671 ember, köztük 320 gyermek érkezett Budapestre vonattal.

A rendőrök továbbra is segítik a háború elől menekülőket.

Az ukrán erők sikeresen hajtanak végre ellentámadást Herszon megye határán

Az amerikai központú Háborúkutató Intézet (ISW) május 29-én arról számolt be, hogy az ukrán erők sikeresen hajtottak végre ellentámadást a Herszon–Mikolaiv megyei határ közelében. Valószínűtlennek tűnik, hogy az ukrán erők rövid távon jelentős mennyiségű területet vennének vissza, de ez mégis arra kényszerítheti Oroszországot, hogy erősítést telepítsen Herszon megyébe, ami megzavarhatja az orosz hadműveleteket más területeken.

A harkovi régió harmada már orosz kézen van

A harkovi régió területének 31 százalékát orosz erők foglalják el, 5 százalékát pedig ukrán védők szabadították fel – közölte a harkovi regionális katonai közigazgatás vezetője. „Még nem tudjuk teljesen átvizsgálni a felszabadult települések egy részét, teljes körű aknamentesítést végezni és a kritikus infrastruktúra újjáépítését megkezdeni, amíg az ágyúzás folytatódik. Ahol ezt megtehetjük távolról, ott megtesszük” – mondta Oleg Szinegubov.

Oroszország kulcsfontosságú prioritásnak tartja Donbasz felszabadítását

A kelet-ukrajnai donbaszi régió felszabadítása feltétel nélküli prioritás Oroszország számára – mondta Szergej Lavrov. Az orosz külügyminiszter a francia TF1-nek adott interjúban megismételte, hogy a Kreml Ukrajnában a „neonáci rezsim” ellen harcol. Tagadta azokat a találgatásokat, amelyek szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök beteg lenne. Kitartott amellett, hogy az orosz katonák szigorú utasításokat kapnak, hogy kerüljék a polgári infrastruktúra elleni támadásokat.

Lavrov a TF1-nek azt mondta, hogy

az Orosz Föderáció által független államként elismert donyecki és luhanszki régiókban a győzelem feltétlen prioritás.

Ugyanakkor hozzátette, Ukrajna többi részén múlik, hogy az ottani emberek „örülnek-e annak a neonáci rezsimnek, amely bebizonyította, hogy lényegében russzofób”.

Szeverodonyecket felmorzsolják az orosz támadások

A Kijevbe visszatérő Volodimir Zelenszkij szokásos éjszakai videóüzenetében egyebek mellett arról beszélt, hogy mennyire jelképes, ahogy az orosz erők a Mir, vagyis a Béke nevű szállodába behatolva kezdték meg Szeverodonyeck ostromát. Mostanra az orosz csapások következtében a város teljes kritikus infrastruktúrája megsemmisült. A házak 90 százaléka megsérült, a város lakásállományának több mint kétharmada teljesen megsemmisült.

Szeverodonyeck elfoglalása alapvető feladat a megszálló kontingens számára. És nem érdekli őket, hány életet kell fizetniük ezért a kísérletért, hogy kitűzzék az orosz zászlót az önkormányzat épületére – mondta az ukrán elnök.

Harkovban járt Zelenszkij

Vasárnap – szigorú biztonsági intézkedések közepette – Harkovban járt Volodoimir Zelenszkij. Az ukrán elnök személyesen szerzett tapasztalatot az ostromlott ukrán város életéről. Megbeszélést tartott a régió és a város vezetésével. Megköszönte, hogy százszázalékos az együttműködésük a hadsereg, a rendőrség, Harkov polgármestere és a regionális államigazgatás között.

„Mindenki valóban a győzelemért dolgozik, és ezt nagyon hatékonyan teszik” – mondta az ukrán elnök, aki azonban a kritikát sem hallgatta el és személyesen mentette fel tisztségéből az Ukrán Biztonsági Szolgálat helyi vezetőjét. „Azért kellett távoznia a pozíciójából, mert nem a város védelmében dolgozik a háború első napjaitól kezdve, hanem csak a személyes érdekei mentén. Hogy mik voltak az indítékai, majd a rendfenntartók kiderítik” – mondta Volodimir Zelenszkij Harkovban.