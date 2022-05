133 igen szavazattal, 27 nem ellenében, tartózkodás nélkül Orbán Viktort Magyarország miniszterelnökének megválasztották

– jelentette be a ma délutáni titkos szavazás után Kövér László házelnök.

Az eseményt a HírTV élőben közvetítette, a felvételt itt tekintheti meg:

A kormányfő ezután letette esküjét, megfogadta, hogy

miniszterelnöki tisztségét a jövőben is a magyar nemzet javára gyakorolja.

Az Országgyűlés ezután elénekelte a Himnuszt. Az ülésen részt vett Novák Katalin köztársasági elnök, valamint Schmitt Pál és Áder János volt köztársasági elnökök. A parlamenti frakciók közül a Jobbik és a DK nem vett részt az ülésen.

Orbán Viktor: első szavam a köszöneté

A miniszterelnök eskütételi beszédében elsőként megköszönte a képviselőknek, hogy megválasztották, és jelezte, hogy nem felejtette el azt sem, hogy a felhatalmazás a választóktól jön.

A választási harcban se magamat, sem magunkat nem kíméltük

– mondta a miniszterelnök az április 3-i küzdelemről, majd minden honfitársának megköszönte, hogy részt vett a voksolásokon. A döntésről elmondta, hogy az négy évre kijelölte hazánk útját. – Ellenfeleink gondoskodtak róla, hogy a választás haza és nemzetközi felügyelete példátlan legyen – emlékeztetett a miniszterelnök, aki a baloldal által delegált szavazatszámlálóknak is köszönetet mondott.

Orbán Viktor szerint a magas részvétel a demokrácia erejét mutatja. Kiemelte, hogy a magyar demokrácia 1990 óta tartó történelme során

soha nem szavaztak annyian egy pártra, vagy pártszövetségre mind a Fidesz-KDNP-re 2022-ben.

– Elgondolkodtató, hogy éppen akkor arattuk a legnagyobb győzelmünket, amikor minden számítás szerint a legnagyobb akadállyal kellett megküzdenünk – jelentette ki Orbán Viktor. Elmondta, hogy az összeállt magyar baloldal mellett Brüsszel, és Soros György is a bukásukért tevékenykedett.

Zsinórban négyszer győztünk annak ellenére, hogy pénzügyi válságok, migránsáradat fenyegeti hazánkat.

– Meggyőződésem szerint a magyarok kinfinomult történelmi ösztönökkel, és veszélyérzékkel rendelkeznek – fejtegette a miniszterelnök.

Szerinte megtanultuk, hogy veszély idején a széthúzás, a szembenállás, a belharc súlyos következményekkel, hanyatlással, bukással, sőt országvesztéssel járhat. Ahogyan Orbán Viktor fogalmazott: a belharc és a viszály, a boldog békeidők luxusa, most pedig nem ilyen időket élünk.

Baj idején az összefogás parancs.

Hazaszeretet és jóindulat kell

– A magyarok azt is tudják, hogy az összefogás, az egyetértés nem jön létre magától. A konszenzust nem megkeresni kell, hanem megteremteni – húzta alá a kormányfő. Mint mondta, a politikában ehhez hazaszeretet és jó indulat kell.

– Akinek ez megvan, az megkaphatja az emberek bizalmát

– jegyzete meg a kormányfő.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a miniszterelnöki munka szépsége abban áll, hogy minden döntésért a kormányfő felel. – Ez nagy teher, ami valakit a földbe nyom, míg másokat fellelkesít – emelte ki.

– A jövő megértése, mint feladat, megtanítja az embereket, hogy egyedül sohasem lehetsz elég okos. Szakértelem, tanácsadók és szellemi emberek tucatjaira is szükség van – közölte Orbán Viktor, aki ezekre az emberekre is számít a munkája során.

A veszélyek korába léptünk

– Minden, ami 2020 óta történt, egy irányba mutat: Európa és a benne a magyar emberek, a veszélyek korába léptek. Az évtized a koronavírus járvánnyal kezdődött és háborúval folytatódott. A háborúra adott szankció gazdasági visszaesést hozott magával.

A háború és a szankciós politika energiaválságot idézett elő, valamint az amerikai kamatemelések elhozták az infláció korát.

– Mindez pedig elhozza a gazdasági visszaesés korát , kiújulhatnak fenyegető járványok, a visszaesés mélyülhet, és felerősödhet a migráció – mondta a kormányfő.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a kibontakozó háborús évtized képéhez hozzá tartoznak a nyugati világ öngyilkossági hullámai is.

Ilyen a nagy európai lakosságcsere programja, amelynek lényege, hogy migránsokkal pótolnák a hiányzó keresztény gyerekeket. Ilyen kísérlet a genderőrület és a liberális Európa programja, amely túllép a nemzetállamokon és a kereszténységen, és semmit nem ültet a helyükbe. Elfeledkezik arról, hogy az ember egyedül sohasem lehet szabad, csak magányos

– jelentette ki. Mint fogalmazott, „egyszerre sújtanak bennünket gazdasági bajok, háború, Európa szellemi gyengesége és Brüsszel politikai tévelygése”.

– Ebben a helyzetben kell kitűznünk az útvonalat Magyarország számára, s ha kitűztük, erre kell ráállítani, majd biztos kézzel ezen az úton is tartani hazánkat.

Nehéz feladat, de nekünk sikerülhet. Sikerülhet, mert a magyarokat kemény fából faragták, ezért makacsul ellenállunk a hanyatlásnak – jelezte előre az újraválasztott kormányfő.

A miniszterelnök közölte: különösen számít a történelmi egyházak híveire a következő években. – Biztosítani fogjuk az evangélium hirdetéséhez szükséges feltételeket. Látjuk az egyházi intézmények iránti növekvő igényt, és ezeknek a segítése fontos lesz – fogalmazott. Közölte azt is, hogy a határon túli magyarok számíthatnak ránk,

lankadatlanul folytatjuk nemzetegyesítő munkánkat.

A háborút könnyű elkezdeni, de nehéz befejezni

– Európának ma semmilyen eszköze nincs a konfliktus kezelésére. Papíron lehetséges, hogy a szankciók térdre tudják kényszeríteni Oroszországot – mondta el a miniszterelnök. – Számos papírpolitikus lebegtet is valamiféle elméleti bizonyítékokat. De én akárhogy is próbálok visszaemlékezni, nem jut eszembe olyan kontinentális zárlat, amely eredményes lett volna – utalt az unió elhibázott szerepvállalására a kormányfő.

Orbán Viktor rögzítette, hogy

Magyarország semmilyen olyan szankciót nem támogat, ami az állam energiabiztonságát aláásná.

Kijelentette továbbá, hogy létkérdésnek tartja, hogy Magyarország a NATO tagja legyen, innen kell felépíteni a védelmi képességeinket. – Ez egy védelmi szövetség, nem szabad háborús katonai szövetséggé alakulnia. A NATO nem az antant, és nem is válhat azzá! – jelezte Orbán Viktor.

Szerinte az oroszok végtelenítették a háborút, az amerikaiak pedig Ukrajna korlátlan hadianyag- és hadieszköz-finanszírozásról döntöttek. A háború emiatt hosszú ideig folytatódni fog. Ahogyan Orbán Viktor fogalmazott; a következő évtized legnagyobb feladata, hogy ebből a háborúból kimaradjunk, és

megvédjük Magyarország békéjét és biztonságát!

– A NATO biztos támasz, de nem védi meg helyettünk Magyarországot. Ha egy ország hadserege gyenge, népe pedig nem akarja megvédeni magát, azt az országot fogják először megtámadni – emelte ki a miniszterelnök, aki azt is elmondta, hogy

a Magyar Honvédséget megerősíteni a legsürgetőbb feladat.

– Ebben a háborúban támogatjuk Ukrajnát, ezért indítottuk el hazánk történetének legnagyobb humanitárius akcióját,

a legtöbb menekülőt mi engedtük be, és akit kell, el is látunk.

Most félretesszük azt a tényt, hogy korábban a kárpátaljai magyarok milyen jogsérelmet szenvedtek el, valamint hogy az ukrán elnök beavatkozott a magyar kampányba és az ellenzéket támogatta – mondta Orbán Viktor.

– Világosan leszögezem, hogy Magyarország az Európai Unió tagja és érdekünk, hogy az előttünk álló évtizedben az is maradjon. Igaz, hogy a nemzetek Európája helyett egy új birodalmat, az Európai Egyesült Államokat kívánják felépíteni. Az is igaz, hogy a kulturális távolság egyre nő Európa nyugati fele és Magyarország között.

Mi hiszünk a nemzetállamokban, amit Brüsszel már feladott. Nekünk fontos, hogy legyen hazánk, amit szerethetünk és fenntartsuk az 1000 éves magyar élet folytonosságát

– szögezte le a kormányfő.

Előre megyünk, nem hátra

A miniszterelnök értékelése szerint az előző tíz év a nagy előretörés évtizede volt.

– A munkahelyek számának növelésében a második helyen végeztünk a 27 tagú Európai Unióban, a beruházások növelésében a második helyen, a minimálbér növelésében a harmadik helyen az adók csökkentésében az első helyen, a háztartások pénzügyi megtakarításainak növelésében pedig a harmadik helyen

– sorolta.

Hozzátette, hogy fejlettség tekintetében Görögországot és Portugáliát is sikerült megelőznünk, pedig ők jóval korábban csatlakoztak az Európai Unióhoz.

Orbán Viktor elmondta; sok mindent láttunk már, de olyat még nem, hogy a világgazdaság rövid idő alatt kétszer is fenekestül felfordul. Először a világjárvány következtében alakult ki egy globális gazdasági válság 2020-tól 114 millió munkahely elveszett, 42 százalékkal estek vissza globálisan a beruházások, a világkereskedelem öt százalékkal csökkent.

– Becsüljük meg, hogy

Magyarország ebben a versenyben az elmúlt két évben jól küzdött, és a győztesek közé került.

Minden idők legjobb beruházási teljesítményét nyújtottuk tavaly. Magyarországon 1886 milliárd forintnyi beruházás indult meg, és megdöntöttük a hazánkban létrejött legnagyobb zöldmezős beruházás rekordját is. Ezek a beruházások adnak most esélyt és reményt arra, hogy az előttünk álló európai gazdasági válságot is jól kezeljük, és a magyar gazdaság visszaesés helyett tovább növekedhet – magyarázta Orbán Viktor.

Elmondta, hogy az orosz–ukrán háborúval újabb sokkot kapott a világgazdaság, a beszállítói forrásokat pedig pótolni kell, a világ számos országát élelmiszerhiány és éhínség fenyegeti.

– A Belgrád–Budapest vasútvonal képes lesz kiváltani a leálló Ukrajna felőli ellátási utakat, a balkáni kőolaj- és gázvezetékek pedig az energiabiztonságot garantálhatják – magyarázta a kormányfő.

– Két lábon állunk, és ez válságállóvá teszi a gazdaságunkat. Előrelátóak voltunk, és felkészültünk az autóipar reformjára, a világ legnagyobb akkumulátorgyárai nálunk épülnek – világított rá Orbán Viktor, hozzátéve, hogy

Magyarországot nem fenyegeti élelmiszerhiány, kétszer annyi gabonát tudunk termelni, mint amennyi az ország ellátásához szükséges.

Továbbra is a beruházások magas szintjére építjük gazdaságunkat. A válság közepette is megvédjük eredményeinket.

Ilyen nehéz körülmények között is vállalom, hogy Magyarország előre fog menni és nem hátra

Vállalom, hogy megvédjük a teljes foglalkoztatást, a családtámogatást, a nyugdíjak értékét és a rezsicsökkentést – jelentette ki Orbán Viktor.

– Lesz a gyerekeinknek jövője, az inflációt először megszelídítjük, majd megállítjuk. Be fogunk avatkozni a gazdaságba, lépéseinket összehangolva

óvatos, de hatásos árszabásokat fogunk bevezetni

– vetítette előre Orbán Viktor.

A miniszterelnök ötödik kormányáról elmondta, hogy

a kormánygépezetet alkatrészeire kellett szétszednie és újra összeszerelni.

– A magyarok évszázadokon keresztül hozzászoktak, hogy szépen haljanak meg, most azt akarjuk bebizonyítani, hogy a hazáért élni is lehet – jegyezte meg a kormányfő.

Nemzeti büszkeség

– Olyan ország kell, amely büszke az értékeire és büszke nyelvére, magaskultúrájára, élvonalbeli tudományára és világverő sporteredményeire. A most megalakuló kormány egy ilyen országért dolgozik – tette hozzá.

– Fordítani akarunk a dolgok menetén és azt akarjuk bebizonyítani, hogy a hazáért élni is lehet. Ehhez olyan ország kell, amelyik büszke az értékeire

– hangsúlyozta a miniszterelnök. Kiemelte: a hamarosan megalakuló kormány egy ilyen Magyarországért dolgozik majd. – Hiszünk a munka becsületében, és tudjuk, hogy nemzetünk jellemével összefér a független egyén és a közösség – tette hozzá Orbán Viktor.

A kormányfő megjegyezte, hogy

a Kárpát-medence arra van rendelve, hogy a világ legjobb helye legyen.

– Ez közös érdeke minden itt élő népnek – tette hozzá. A magyarok a szomszéd népek barátai, és hiszünk a Kárpát-medencei népek közös jövőjében – mondta a kormányfő.

Orbán Viktor szerint az ország minden részén olyan fiatalok élnek, akik ismét naggyá teszik majd Magyarországot.

– Ma azért irányul ránk a figyelem, mert mi váltunk a nyugati világ utolsó keresztény-konzervatív bástyájává. Brüsszel ma kizárólagosságra törekszik, a politikát, az országvezetést csak egyféleképpen lehet szerintük elképzelni – tette hozzá.

Rengeteg barátot szereztünk, és sokan úgy érzik, Magyarország a józanság és a szabadság utolsó őrhelye. Reményt akarunk adni nekik és másoknak is

– húzta alá a miniszterelnök.

– Ma azt gondoljuk, mi vagyunk Európa jövője, érezzük a felelősség súlyát.

Isten óvja Magyarországot, a Jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenekelőtt! Hajrá, Magyarország! Hajrá, magyarok!

– zárta eskütételi beszédét a kormányfő.

Az összefoglalót a Magyar Nemzet készítette.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök leteszi esküjét az Országgyűlés ülésén 2022. május 16-án (MTI/Koszticsák Szilárd)