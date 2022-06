Nem várt erősítést kapott Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnökjelöltje és egyben egyetlen EP-képviselője, akit a párt tisztújítási kampányhajrájában szemlátomást Potocskáné Körösi Anita támogat. Legalábbis erre lehet következtetni a Jakab Péter megpuccsolásában szerepet játszó politikus közösségi oldalán közzétett képekből – írja a Magyar Nemzet.

Potocskáné az utóbbi napokban az ország több településére is ellátogatott, hogy jobbikos tagtársaival találkozzon, ezekről be is számolt közösségi oldalán. Ám érdekes módon már nem Ander Balázs, hanem Gyöngyösi Márton oldalán is látható.

Demokratikusnak tűnik ugyan, hogy az elnökjelöltek együtt járják az országot, így vázolják fel a Jobbikot érintő elképzeléseiket a tagsággal, de akkor felmerül a kérdés: hol van Földi István? A párt szombati tisztújításán ugyanis három elnökjelölt indul, a szexuális erőszak botrányába keveredett, „jakabista” Földi Istvánt a bukott pártelnök támogatja, a „puccsistákat”, akik között ott vannak a párt alelnökei is, Ander Balázs képviseli, míg Gyöngyösi Márton a két tábor között a békét ajánlja a tagságnak. Az irány tehát mindenkinél egyértelmű, az viszont kevésbé, a puccsista Potocskáné miért nem alelnöktársa mellett kampányol a békét hirdető Gyöngyösi helyett.

– Mit keres Anita Márton mellett, és miért akar elnök lenni Gyöngyösi Márton most, amikor a május 7-i tisztújításon alelnöknek sem jelöltette magát, nemhogy pártelnöknek?

– tették fel a kérdést többen is, akik részt vettek a Jobbik jelenlegi ügyvezető elnökének a tagsággal folytatott háttérbeszélgetésein. Az egyik résztvevő úgy érzi, Gyöngyösi Márton a Jobbik megmentőjeként tetszeleg most, pedig szerinte a Jakab Péter lemondását célzó puccs mögött is ő állt. – Gyöngyösi Márton 2018 óta volt alelnök a Jobbikban, legutóbb azonban valamiért nem indult újra, pedig még elnökjelölt is lehetett volna Jakab Péter és Stummer János mellett. Nekem már ez fura volt. Mintha távol akarta volna tartani magát a pártvezetéstől. Az alelnökök puccsolása, majd Márton elnökjelöltsége, most pedig Anita kampánya után összeállt a kép – mondta a jobbikos, aki szerint

Jakab Péter megbuktatása mögött maga Gyöngyösi Márton állt, aki Potocskáné Körösi Anitát szerezte meg a célja eléréséhez.

– Anita az egészet Márton felkérésére csinálhatta, az alelnökök, köztük Ander Balázs pedig így lett „puccsista”.

Most Márton a béke megteremtőjeként tetszeleg a tagság előtt, noha többünk meggyőződése szerint ő állt az elmúlt hetek történései mögött

– állította a kiábrándult tag, aki szerint Gyöngyösit az egyéni ambíciók hajtják, hiszen tudja jól, hogy két év múlva a Jobbiknak semmi esélye az EP-választáson, ha egyedül indul. – Nem csodálkoznék azon, ha Marci már egyeztetett is volna az ellenzéki pártokkal valamilyen együttműködésről, hogy felkerüljön az EP-listára, bebiztosítva jövőjét. Írta is a szándéknyilatkozatában, hogy nincs ellenére további együttműködés a baloldallal – mondta csalódottan a Jobbik tagja, aki szerint

miközben Gyöngyösi a béke és a konszolidáció mellett kampányolva akar a Jobbik elnöke lenni, Anitán keresztül újabb viszályt szít a pártelnökség tagjai között, Földi István pedig a farvízen behajózik a célba.

Borítókép: Gyöngyösi Márton (hátul) és Jakab Péter (Fotó: Kovács Tamás)