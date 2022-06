Nagy esélye van annak, hogy a háború elhúzódik és a 2023-as év is bizonytalan lesz és szorongásokkal teli, a világot gyötörni fogja a háború és annak a gazdasági következményei. A magyarok ki fognak maradni a háborúból, de nem húzhatjuk ki magunkat teljesen a következményei alól, ilyen következmény az infláció és a gazdasági válság. A háborús infláció letörésének legjobb megoldása a béke, a békét kellene finanszírozni, nem a háborút

– mondta Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth rádióban.

Magyarországon a legalacsonyabb az infláció a V4-ek közül

Az infláció felfutása már tavaly megkezdődött Európában a koronavírus-járvány elleni korlátozások feloldása után, de igazán csak az orosz-ukrán háború február 24-i kitörését követően gyorsult fel. A legfrissebb adatok szerint a Balti országokban már közel 20 százalékos a drágulás, Csehországban 16, Lengyelországban pedif közel 14 százalékos. Magyarországon a drágulás üteme az árstopok politikája miatt ezetől az államoktól némileg elmarad, 10,7 százalékos. Az alábbi táblázatban jól látható, hogy az árak elszállása leginkább a háború közelében lévő országokban a legmagasabb.

Forrás: TRADING ECONOMICS

Orbán Viktor pénteken arról is beszélt, hogy az árstopok akár 5-6 százalékponttal is csökkentheti az éves inflációt. Mint ismert, a kabinet az élelmiszerek egy részénél, a benzinárnál, a lakossági energiafelhasználásban határozott meg hatósági felső árat. Mindezek mellett a korábban meghirdetett kamatstop is lassíthatja a drágulást, de annak hatását meglehetősen nehéz modellezni.

A kormány korábban befagyasztotta a kristálycukor, a búzafinomliszt, a napraforgó étolaj, a házi sertéscomb, a csirkemell, a csirke far-hát és a 2,8 százalékos zsírtartalmú tehéntej árát. Az élelmiszerárstop-intézkedéssel érintett hét termék összesített súlya a fogyasztói kosárban 4,1 százalék.

Norvégiában a legdrágább a benzin

Az árstopok közül a legnagyobb hatása kétségkívül a benzinár 480 forintos maximalizálásának van. Éppen emiatt európai uniós összehasonlításban Magyarországon kerül a legkevesebbe a benzin a kiskereskedelmi forgalomban.

Ha nem lenne benzinárstop, akkor 700-900 forintba kerülne egy liter benzin Magyarországon.

Teljes európai összehasonlításban pedig csupán Belaruszban és Oroszországban olcsóbb az üzemanyag, mint hazánkban. Az uniós lista elején Finnország, majd Dánia és Görögország található, jelenleg ezekben az országokban legdrágább a tankolás. Míg Európa egészét vizsgálva, Norvégiában a legmagasabbak az árak.

A környező országok közül Lengyelországban ötödével, Szlovéniában közel negyedével, Horvátországban, Szlovákiában és Ausztriában 43 és 44 százalékkal drágább a benzin, miközben Csehországban közel 50 százalékkal magasabb a termék ára.

Németországban ennél is nagyobb az árkülönbség, majdnem kétharmadával többe kerül a benzin, így az literenként meghaladja a 2 eurót.

A közép-európai térségben nálunk a legolcsóbb a benzin

Forrás: Koncz Márton / Origo

Így alakult a benzinárstop Magyarországon

Magyarországon 2021 novembere óta van érvényben árstop, a 95-ös oktánszámú benzin és a dízel árát is 480 forintban maximálta a kormány. A rendeletet eddig kétszer hosszabbították meg, mivel annak hatálya februárban illetve májusban lejárt volna. Eközben az üzemanyagok világpiaci ára nem mérséklődött. A korábban globálisan jelentkező alapanyaghiányt, illetve kereslet-kínálati súrlódásokat a 2022 februárjában kitört orosz-ukrán háború súlyosbította. Így a kiskereskedelmi árstop mellett a kormány a nagykereskedelmi forgalom esetében szintén ársapkát vezetett be 2022 február végével, ami mellett a jövedéki adót is csökkentették 5-5 forint/liter mértékben a benzinnél és a gázolajnál.

Annak érdekében, hogy a fokozott árnyomás továbbra se érintse hátrányosan a hazai lakosságot, és a rájuk vonatkozó árstop fenntartható legyen, 2022 márciusában engedélyezte a piaci árazás visszavezetését a 7,5 tonna feletti járművek, illetve a 3,5 tonna feletti külföldi járművek esetében. Majd májusban a kormány ismét meghosszabbította az árstopot, azonban ennek hatálya már csupán a magyar rendszámú autók tulajdonosaira terjed ki, a külföldiekre nem.

Így megszűnt az úgynevezett üzemanyag-turizmus, amely már veszélyeztette a hazai ellátásbiztonságot.

Az utóbbi lépés nem tetszik Brüsszelnek.

Brüsszel támadja a benzinár-stopot

Korábban a bizottság és a magyar kormány között több nézeteltérés is volt a benzinárstop és a többi rezsivédelmi intézkedés kapcsán. Orbán Viktor miniszterelnök többek között a lakosságvédelmi intézkedések megvédésével indokolta az olajembargó elfogadhatatlanságát, és sikerült is kiharcolnia, hogy a hazánkba érkező kőolajvezeték kivételt képezzen a szankciók alól. Brüsszel azóta több módon próbált nyomást gyakorolni a magyar kormányra, többek között importvám kivetésével fenyegetőznek az orosz olajra, amihez nem kellene minden tagállam hozzájárulása, valamint most

kötelezettségszegési eljárás megindítását tervezik hazán ellen a benzinárstopot védő intézkedések miatt.

A baloldal eltörölné az árstopok politikáját

Mindezek mellett érdemes arra is emlékeztetni, hogy a baloldal 2013-as életbelépése óta támadja a rezsicsökkentést. Gyurcsány Ferencen át egészen Márki-Zay Péterig ígéretet tettek annak eltörlésére. Hasonlóan ellenzi a baloldal az árstopok politikáját, és a benzinár 480 forintos maximalizását is.

Borítókép: hatósági árak egy üzemanyagtöltő-állomáson (MTI/Koszticsák Szilárd)