A Magyar Nemzet körüljárta azt a két időközi választást, melyek sorsfordítók lehetnek az érintett kerületek életében.

Már hét időközi választást is kiírtak idén nyárra budapesti kerületekben. Az időzítést egyfelől az országgyűlési választásokon mandátumot nyert önkormányzati képviselők helyi politikából való távozása, sajnálatos halála, másfelől a járványügyi veszélyhelyzet lejárta magyarázza. Még legalább három további időközi választás is kiírásra kerül majd a fővárosban, így összesen nagyjából tíz helyen mérheti magát össze a Fidesz és a baloldal az önkormányzati ciklus félidejében.

A baloldali elemzések is kitértek arra, hogy 2018 és 2022 között Budapesten is tudott erősödni a Fidesz–KDNP, most az önkormányzatokban is újabb pozíciókat nyerhetnek a kormánypártok a 2019-ben elbukott kerületekben. A nyári időközi választásokon várhatóan alacsony lesz a részvétel, ez pedig a Fidesznek kedvezhet, hiszen a kormánypártok szavazói a kutatások alapján elkötelezettebbek, és könnyebben is mobilizálhatóak mint a baloldal támogatói.

Különösen nagy tétje van a VIII. kerületben kiírt időközi önkormányzati képviselői választásnak.

Józsefváros 5. számú egyéni választókerületében 2019-ben a baloldal közös jelöltje Balogh József hét szavazattal múlta felül a fideszes Gondos Juditot.

2020 novemberében azonban a frissen megválasztott önkormányzati képviselő koronavírus-fertőzés következtében elhunyt. A járványhelyzet miatti veszélyhelyzet idején nem lehetett időközi választásokat tartani, így a szükséges voksolást két hét múlva, június 26-án tartják. A Fidesz–KDNP jelöltje most is Gondos Judit lesz, míg a baloldal Pityó Lászlót indítja. Nem egyértelmű azonban, hogy a teljes baloldali összefogás támogatja-e Pityó Lászlót, hiszen öt baloldali képviselő a héten jelentette be, hogy külön képviselőcsoportot alakítanak. Az információt Pikó András polgármester tette közzé, az erről szóló levélben egyelőre csak képviselőcsoportként határozzák meg magukat, de ezzel párhuzamosan frakcióvezetőt is kijelöltek a renitens képviselők. Szerettük volna megkérdezni őket, hogy frakcióként kívánnak-e működni a jövőben, illetve, hogy mi az oka, hogy az időközi választások előtt döntöttek a kiszakadásról, de nem válaszoltak kérdéseinkre.

A Magyar Nemzet információi szerint a frakcióalapítás oka az volt, hogy Pikó András polgármester nem engedett teret a kerületi pártpolitizálásnak, amiből elegük lett az MSZP-s képviselőknek.

Annyi bizonyos, hogy a négy MSZP-s és egy DK-s képviselő távozásával Pikóék frakciója hatfősre zsugorodott, ezzel épp akkora lett, mint a Fidesz–KDNP frakciója. Így aki az időközi választásokon győz, annak relatív többsége lesz a józsefvárosi képviselő-testületben.

Hasonlóan szorult helyzetbe kerülhet az I. kerület balliberális polgármestere is. Pár hete megírtuk, hogy V. Naszályi Mártával saját emberei is szembefordultak, amikor a II. kerületi, magánkézben lévő Átrium Színház támogatására akart több mint 30 millió forintot fordítani a kerületiek pénzéből. A Magyar Nemzetnek a Fidesz helyi önkormányzati képviselője elmondta: amennyiben a hamarosan kiírandó időközi választást megnyernék, ebben a kérdésben összeállhat egy olyan koalíció, ami megakadályozza, hogy Budavár ekkora összeggel támogassa a magánszínházat. Gulyás Gergely Kristóf arról is beszélt, hogy az Átrium egyébként érzékenyítő előadásokat tartana a kerületi középiskolásoknak, ami számukra alapból problémákat vet fel, az összeg nagysága azonban a helyi exjobbikos képviselőknek is sok volt.

A lap információi szerint a Gelencsér Ferenc momentumos alpolgármester parlamentbe való távozása miatt kiírandó választást szeptemberre fogják kitűzni. Amennyiben a Fidesz jelöltje nyeri, úgy V. Naszályit 8:7 arányban könnyen sarokba tudja szorítani a testület.

Borítókép: Pikó András, a VIII. kerület polgármestere a Transparency International Magyarország konferenciáján egy VI. kerületi étteremben 2019. december 9-én.