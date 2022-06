A nyári idő beköszöntével elkezdődött a strandszezon is, ami a Németországhoz hasonló bevándorlóországokban már korántsem tartozik a biztonságos szabadidős programokhoz. A napokban sokadik alkalommal tört ki tömegverekedés az egyik berlini szabadtéri fürdőben. Az egyik strandoló videóra vette, ahogy mintegy száz migráns csap össze, amit valószínűleg szóváltás előzött meg a bandák között. Olyan sokan voltak, hogy a biztonsági szolgálat emberei sokáig képtelenek voltak közbeavatkozni – írja a V4NA.

Egy kis idő elteltével 13 rendőrautó érkezett a helyszínre, ugyanakkor a mintegy száz migráns közül valami oknál fogva csak két embert vettek őrizetbe. Rendőrségi információk szerint két biztonsági őr fejsérüléseket szenvedett, de egy 10 éves kisfiú is megsérült a tömegverekedés során, ráadásul aznap több tinédzser lány is arról számolt be, hogy molesztálták őket.

Nem ez volt az első ilyen eset, Németországban gyakran előfordul a szabadtéri strandokon, hogy migránsok dulakodnak és az is gyakori, hogy a bevándorló férfiak kiskorú lányokat szexuálisan molesztálnak. Legutóbb a bajorországi Kaufbeuren településen történt ilyen eset a napokban. A rendőrség tájékoztatása szerint a városi fürdőzőhelyen fiatal migránsok 12 éves lányokat zaklattak az egyik medencénél. A szemtanúk szerint a migránscsoport tagjai lefogták a lányokat és az intim testrészeiket fogdosták. A strand egyik dolgozója észrevette, majd a lányok segítségére sietett, de a támadóknak sikerült elmenekülniük, mire kiértek a rendőrök.

Korábban Pforzheimban is történtek hasonló esetek. Egyik alkalommal egy 24 éves pakisztáni, valamint három 16-17 éves iraki fogdosott két kislányt az Emma Jaeger fürdőben.

Körülbelül két órával később ugyanabban a fürdőben újabb zaklatás történt. Egy középkorú migráns férfi odament egy 15 éves lányhoz, és szándékosan megfogta a fenekét. A lány tiltakozott. A férfi tört német nyelven bocsánatot kért, és elmenekült.

Ugyanezen a napon a közeli Stuttgartból egy másik molesztálási esetet jelentettek. A rendőrség szerint egy 16-17 éves arab kinézetű gyanúsított zaklatott két lányt. Egyiküket combon ragadta, és megpróbálta lehúzni a nadrágját. A lánynak sikerült ellöknie férfit, aki ezután a másik lányhoz fordult, a falhoz szorította, és lehúzta a saját nadrágját, majd maszturbálni kezdett.

Borítóképünk illusztráció. Strandolók a berlini Wannsee Strandfürdőben 2019. július 26-án. Fotó: MTI/EPA/Felipe Trueba