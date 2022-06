Michael Ludwig, Bécs szocialista polgármestere az emelés miatt támogatást ígért a fogyasztóknak, Magnus Brunner néppárti pénzügyminiszter azonban bírálta a távhőcég tervezett lépését. Úgy fogalmazott:

az állam, az államhoz kötődő vállalatok, a városok és azok cégei nem profitálhatnak a válságból.

A Wien Energie 92 százalékos tarifaemeléssel kapcsolatos kérelmét vizsgálják a hatóságok. A Wien Energie jelenleg 440 ezer bécsi háztartást lát el, ami azt jelenti, hogy legalább ennyi embert érintene a brutális drágulás a kétmillió fővárosiból – írja a Ripost.

Bécsben található a világ legnagyobb bérlakásállománya

Bécsben a lakások negyede – 220 ezer – önkormányzati tulajdonban van, ezzel a világ legnagyobb önkormányzati bérlakásállománya itt található arányait tekintve.

Az osztrák fővárosban a lakosok 60%-a bérlakásban él.

Ahhoz, hogy valaki önkormányzati bérlakást kapjon, legalább öt éve Bécsben kell laknia, feltétel az osztrák vagy EU-s állampolgárság, vagy osztrák tartózkodási engedéllyel kell rendelkeznie, és a kijelölt bérplafonnál nem szabad többet keresnie. Ez a bérplafon függ a háztartás létszámától, és viszonylag magas.

A kiutalásnál előnyt élveznek a 30 éven aluliak, a 65 éven felüliek, a nehéz élethelyzetben lévők, a rossz egészségi állapotúak.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a bérlakásokban nehéz sorsú emberek élnek elsősorban, így őket különösen nehéz helyzetbe hozza majd a Wien Energie drasztikus áremelése.

Soha nem látott segélycsomaggal próbálja oltani a tüzet az osztrák kormány

Miután a bécsi emberek szembesültek a pénztárcájukat és ezzel a minden napi életüket súlyosan befolyásoló döntéssel, valamint a hétköznapok szinte minden területére kiható óriási infláció – 1981 ősze óta a legmagasabb - hatásaival, egyre hangosabb kritikák fogalmazódtak meg a jelenlegi kormánykoalícióval szemben. Így csupán idő kérdése volt, hogy a bécsi kabinet mikor áll elő egy történelminek nevezhető segélycsomaggal.

Az infláció hatásainak tompítására született tehermentesítő intézkedéscsomag 2026-ig 28 milliárd eurót tesz ki és a lépések az egyedülállóknak, a kiszolgáltatott csoportoknak, valamint a családoknak is érdemi segítséget jelentenek.

Az ismertetett segélycsomag fontos része, hogy a korábban bejelentett úgynevezett klímabónusz maximálisan kiutalható összege 250 euróra (kb. 100 ezer Ft) emelkedik, e mellé még egy egyszeri, az inflációt kompenzáló 250 eurós segélyt is kiutalnak (a kisnyugdíjasok és a munkanélküliek 300 eurót is kaphatnak).

Emellett a családi pótlékot és a gyermekek utáni adólevonást az inflációhoz igazítják, és a nagyjából 600 ezres "kiszolgáltatott csoport" tagjai azonnali 300 eurós segélyt kapnak, így a munkanélküliek vagy a hallgatói ösztöndíjjal rendelkezők is.

Még mindig a magyar rezsiárak a legkedvezőbbek Európában

Továbbra is a magyar fogyasztók fizetik a legkedvezőbb rezsidíjakat Európában, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) legfrissebb, májusi nemzetközi ár-összehasonlító vizsgálata szerint a lakossági fogyasztókat terhelő földgáz átlagára már vásárlóerő-paritáson mérve is Magyarországon a legalacsonyabb. A MEKH nemzetközi sztenderdek alapján kidolgozott havi ár-összehasonlítása az európai fővárosok villamosenergia- és földgáz árait mutatja be.

A jelentés szerint májusban a földgáz lakossági átlagára Budapesten 2,75 eurócent/kilowattóra volt, ami a felmérésben szereplő fővárosok között a legalacsonyabb. Ugyanebben a hónapban a földgáz lakossági átlagára Bécsben 19,04, Amszterdamban 26,85, Prágában pedig 14,92 eurócent volt kilowattóránként.

A villamos energia lakossági átlagára Budapesten 10,17 eurócent/kilowattórával májusban a második legkedvezőbb volt Európában, a fogyasztók csak Belgrádban fizettek ennél kevesebbet. Ugyanennyi villamos energiáért ugyanakkor Rómában 49,32, Prágában 40,14, Bécsben 47,44 eurócentet kellett fizetni.

Az alacsony rezsiárak mellett a kormány árstoppal kapcsolatos intézkedései is jelentősen védik a magyar embereket és családokat.

Ma 50%-kal lenne drágább az árstopos termékek köre, ha nem lett volna ez az intézkedés – mondta Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter egy sajtótájékoztatón. Az árstop június végén megszűnt volna, ám a kormány a napokban döntött arról, hogy októberig meghosszabbítja.