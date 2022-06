Közösségi oldalán jelentette be a jobbikos Földi István, Ander Balázs és Gyöngyösi Márton, hogy megpályázzák a párt elnöki székét, amelyről a Magyar Nemzet csütörtökön elsőként adott hírt.

A lap arról számolt be, hogy Jakab Péter lemondása után július 2-ra írta ki előre hozott tisztújító kongresszusát a Jobbik, ahol az erőszakbotrányba keveredett, Jakab Péter egyik legfőbb bizalmasának számító Földi István, illetve a Jakab Péter lemondását megelőző puccskísérletben szerepet vállaló Ander Balázs is elindul a Jobbik elnöki posztjáért. Információk szerint rajtuk kívül Gyöngyösi Márton, a párt jelenlegi EP-képviselője is jelölteti magát.

Szolgálatra jelentkezem a Jobbik elnökjelöltjeként

– közölte Facebook-oldalán Földi, akiről a jobbikos Szilágyi György élettársa azt állította, a párt tavaly decemberi rendezvényén meg akarta erőszakolni. V. Anita feljelentést is tett a történtek miatt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja az esetet.

A hatóság közölte, a nyomozás folyamatban van, gyanúsított kihallgatására eddig nem került sor. Földi István a történtek ellenére élvezi Jakab Péter bizalmát, olyannyira, hogy két hét múlva megméreti magát pártja elnöki székéért - ismerteti a Magyar Nemzet.

Úgy szeretném szolgálni országosan a néppárti Jobbikot és a magyarságot, ahogy több mint egy évtizede teszem azt a Szatmárvidéken. Hittel, becsülettel, elpusztíthatatlan erőként. Vallom, hogy a belső nyugalom mellett stabilitásra és építkezésre van szüksége közösségünknek. Tartanunk kell a néppárti vonalat, de egyben nem felejthetjük el azt sem, hogy honnan is indultunk – írta jelölti bejelentésében Földi.

Ander Balázs, akit májusban több mint 87 százalékkal választott meg a tagság alelnöknek, azt írta:

„Őszintén szembe kell néznünk azzal a szomorú ténnyel, hogy az elmúlt néhány év során közösségünk az ideológiai kiüresedés útjára lépett, és a politikai senki földjén találta magát. Hogy ez társadalmi, más pártok általi vagy belső nyomásra alakult így, hosszasan lehetne elemezgetni és kell is a jövőben.”

A Jakab Péter lemondásához vezető puccs­kísérletben is részt vevő Ander azt írta, van, aki tovább menetelne ezen a végromlásba vezető úton, s van, aki megfogadná a szentenciát:

Nézz szét magad körül, vedd számba őseidet, erkölcseidet, hazádat, istenedet, és kivont karddal kezedben, ragaszkodj hozzá!

Pártelnök lenne a zsidó származású országgyűlési képviselők listázását szorgalmazó Gyöngyösi Márton is, aki a nemzeti-konzervatív értékrendet képviselné a jövőben, mondván, „a Jobbik számára nincs más út”.

Most annak van itt az ideje, hogy reális célokat tűzzünk ki, világos gondolatokat képviseljünk és rendezzük sorainkat a következő kihívások előtt

– állította az EP-képviselő.

Ismert, Jakab Péter az elnökség nyomására lemondott a Jobbik elnöki posztjáról, ami után a választmány előre hozott tisztújítás kiírásáról döntött. Jakab Péter azóta, noha még ő a frakció vezetője, nem jelent meg a parlamentben, ehelyett teljes arculatváltáson dolgozik. Facebook-oldalán már nem használja a Jobbik logóját, a parizert pedig traktorra cserélte, amelyen ülve szemléli a szebb jövőt. Jakab állítja, ő marad az, aki mindig is volt: „egyszerű vidéki gyerek, akit nem tudnak megtörni a fideszes nagyurak”. A saját pártja által megtört, bukott pártelnök továbbra is azt hangoztatja: a nép pártján áll, de láthatóan már a Jobbik nélkül.

Borítókép: Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezetője felszólal napirend előtt az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. június 14-én. MTI/Bruzák Noémi