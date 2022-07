Szerződéses határvadász tisztesekkel alakul meg a Készenléti Rendőrségen belül az önálló Határvadász Ezred. Augusztus 1-jétől hivatalosan is szervezhetik a rendőrségen belüli önálló határvadászegységet, miután pénteken megjelent az erről szóló kormányrendelet a Magyar Közlönyben – írja a Magyar Nemzet. A rendelet a jövő hónap elején lép hatályba, és mindaddig hatályos, amíg a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve a humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló törvény is hatályban marad. Azaz amíg az ukrajnai háború, illetve annak magyarországi következményei humanitárius katasztrófával fenyegetnek, működni fog az önálló határvadászegység.

A határvadászoknál a legénységi állományt szerződéses határvadász tisztesek alkotják majd, ők maximum három évig szolgálhatnak szerződésesként.

Az első évben határvadász őrvezető, a másodikban határvadász tizedes, a harmadikban határvadász szakaszvezető rendfokozatban. Az új ezred tiszthelyettesei és tisztjei, valamint parancsnoka hivatásos rendőrök lesznek, akik a Készenléti Rendőrség jelenleg is működő Határvédelmi Igazgatóságán szolgálnak. Ennek az igazgatóságnak jelenleg hét határvadász osztálya van hivatásos állománnyal, köztük hivatásos határvadászokkal.

A létrehozandó ezred szerződéses határvadászai szerződésük lejártakor dönthetnek majd úgy, hogy hivatásos határvadászként folytatják szolgálatukat.

Az lehet szerződéses határvadász, aki már elmúlt 18, de még nincs 55 éves, sikeresen teljesíti a rendelet szerinti határvadászvizsgát, megfelel az egészségügyi, pszichológiai és fizikai alkalmassági követelményeknek, kifogástalan az előélete, vállalja, hogy feddhetetlenségét bármikor vizsgálhatják és akivel szemben nem állnak fenn kizáró okok.

Az egyre szaporodó létrás támadások miatt pedig – a Határvadász Ezred megalakításán kívül – megerősítik a műszaki határzárat is. A déli határ védelmét célzó szervezeti és műszaki intézkedésekhez a szükséges forrásokat a honvédelmi alapból biztosítják.

Mint a lap emlékeztet rá, a kormány az erősödő illegális migrációs nyomás miatt döntött a határvadászegységek felállításáról, a déli határon ugyanis egyre többen és egyre erőszakosabban próbálnak bejutni az országba illegálisan. Csak hétvégén ezernél több migránst fogtak el a magyar rendőrök, katonák és az őket segítő polgárőrök. A déli határaink és állampolgáraink veszélyeztetettségét jellemzi, hogy már naponta próbálnak átjutni fegyveres, maszkos migránsok csoportosan, létrákkal a kezükben a magyar határkerítésen. Rendszeresen megtámadják, illetve fenyegetik a határt közvetlenül védő rendőröket és katonákat. Az embercsempészeknél és újabban a migránsoknál is kések, illetve pisztolyok és puskák is vannak.

A kézi fegyvereket használják is, már lövés is eldördült a magyar–szerb határon. Az embercsempészek is egyre gátlástalanabbak, több esetben hajtottak már át a határt védők lábán, az osztrák–magyar határnál pedig osztrák katonákra is rálőttek, és úgy törtek be az egyik határátkelőn Ausztriába.

A felderítési adatok szerint az illegális migráció nagyfokú növekedése előre látható, mint ahogy az is, hogy a szervezett bűnözők – az embercsempészek – mindenáron át akarják hozni a migránsokat Magyarországon át Nyugat-Európába. Ezek a tények, valamint az ukrajnai háború és az annak következményeként kialakult milliós menekültáradat indokolja az önálló határvadászegység felállítását egyelőre kétezer-kétszáz fővel, amit később négyezer főre emelnek.