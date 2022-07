A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Kelemen Hunor román miniszterelnök-helyettessel, RMDSZ-elnökkel tartott közös sajtótájékoztatóján közölte, hogy Románia hazánk harmadik legnagyobb exportpiaca és kilencedik legfontosabb kereskedelmi partnere, ráadásul az országban jelentős magyar nemzeti közösség él.

Érdekünk, hogy politikai stabilitás legyen, az RMDSZ ennek részese és nagy hozzáadott értékkel bír ebből a szempontból

– mondta.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a kormány folytatni kívánja a helyi vállalkozásoknak nagy segítséget jelentő gazdaságfejlesztési programot Erdélyben, ennek csakis a háborús inflációs környezet szabhat bizonyos korlátokat.

A háborús inflációs környezetben a források szűkülnek, de amire lehetőség lesz, azt biztosítani fogjuk.

Hozzátette:

mi nem akarjuk feltalálni a spanyolviaszt, (...) eljövünk az RMDSZ-hez, s megkérdezzük, mit gondolnak arról, hogy mi kellene ahhoz, hogy az erdélyi magyarok közösségét tovább erősítsük

– fogalmazott.

A miniszter kiemelte, hogy a magyar közösség oktatáshoz fűződő jogainak megvédésében is támogatják a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget. Majd ennek kapcsán üdvözölte, hogy idén is biztosított a tanévkezdés a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai számára, és reményét fejezte ki, hogy az intézmény 2023-tól újra önálló iskolaként működhet.

Végül bejelentette, hogy novemberre összehívták a magyar-román gazdasági és kisebbségi vegyes bizottság ülését is, illetve még idén két új átkelőhely nyílik a közös határon, Dombegyháznál és Eleknél.

A miniszter újságírói kérdésre válaszolva arról számolt be, hogy Magyarország érdekelt lesz az import lehetőségében, ha a Petrom és az OMV meghozza a végső beruházási döntést a fekete-tengeri Neptun Deep földgázmező kitermeléséről.

Illetve aláhúzta, hogy a gázszállításnak nincsenek infrastrukturális akadályai, ugyanis mindkét ország elvégezte a házi feladatát, össze vannak kötve a hálózatok, ráadásul a kapacitás további bővítése várható.

Szijjártó Péter a nap folyamán találkozott Bogdan Lucian Aurescu külügy-, Virgil-Daniel Popescu energiaügyi, Constantin Cadariu vállalkozásügyi és turisztikai, Novák Károly Eduárd sport-, illetve Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszterrel is.

Kelemen Hunor: sokat javult a kapcsolat Románia és Magyarország között

Sokat javult a kapcsolat Románia és Magyarország között az elmúlt másfél évben és az RMDSZ továbbra is kész betölteni a hídszerepet a bukaresti kormányban a két ország kapcsolatának további erősítése érdekében – hangoztatta Kelemen Hunor, a bukaresti nagykoalíciós kormány miniszterelnök-helyettese, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke kedden Bukarestben, miután Szijjártó Péterrel folytatott megbeszélést.

Közös sajtónyilatkozatuk alkalmával az RMDSZ vezetője rámutatott: minden alkalommal egyeztetnek a magyar külgazdasági és külügyminiszerrel, amikor a budapesti diplomácia vezetője Romániába látogat. Mostani találkozójukon is áttekintették a romániai magyarság helyzetét, egyebek között a népszámlálásról és azokról a törekvésekről beszéltek, amelyeket a bukaresti kormánykoalíción belül az RMDSZ képvisel: kisebbségi jogok, anyanyelvű oktatás, oktatási beruházások.

Kelemen Hunor szerint szükség van a magyar-román kapcsolatok erősítésére, szükség van arra, hogy a különböző szaktárcák vezetői gyakrabban találkozzanak, mert a gazdaságban hihetetlenül sok kiaknázatlan lehetőség van. Rámutatott: fontos, hogy a romániai és magyarországi emberek biztonságban legyenek, ebben a vonatkozásban nagy kihívás a földgázellátás, és a villamos energia biztosítása, a rászoruló polgárok megvédése. Elmondta: arra kell összpontosítani, ami az emberek életét jobbá, biztonságosabbá teszi, olyan körülmények között, hogy a szomszédban háború van, krízis van. Úgy vélekedett: ez egy hosszú, válságos időszak lesz, de az RMDSZ azért vállalt kormányzati szerepet, hogy megoldásokat keressen a társadalom kihívásaira.

Az MTI kérdésére, hogy milyen mértékben sikerült az RMDSZ kormányzati szerepvállalásával javítania Magyarország és Románia kétoldalú kapcsolatait, amelyekkel hivatalba lépésekor elégedetlen volt, Kelemen Hunor azt mondta: hatalmas az előrelépés ahhoz képest, hogy honnan indultak a román-magyar kapcsolatok 2020 decemberében, az RMDSZ kormányra lépésekor, milyen évek voltak 2012-től kezdődően, de különösen a 2017 és 2019 közötti időszakban.

De még nem vagyunk ott, ahova el szeretnénk jutni

– jegyezte meg az RMDSZ elnöke. Mint kifejtette: akkor lehetnek elégedettek a két ország kapcsolatával, ha a kétoldalú egyeztetések rendszeressé válnak, és egy közös kormányülésre is sor kerül konkrét programokkal.

Arra viszont akkor kell sort keríteni, amikor valóban olyan közös programokat lehet a két miniszterelnök elé tenni, amelyek a következő években megvalósulhatnak – magyarázta.

Tavaly elindították a tárcaközi egyeztetéseket. A kultúra, gazdaság, környezetvédelem, területfejlesztés területén is történt előrelépés.

Másfél év alatt sokat javultak a román magyar kapcsolatok – ezt a hídszerepet az RMDSZ a bukaresti kormányon belül is be tudta tölteni és be kívánja tölteni

– szögezte le a szövetség elnöke.

Borítóképünkön Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Fotó: MTI/Kovács Tamás