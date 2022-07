A transznemű rab azért lehetett egy női börtönben, mert New Jersey-ben a törvények szerint az elítéltek maguk dönthetik el, hogy férfi vagy női börtönbe szeretnének menni – annak alapján hogy milyen neműnek érzik magukat. A Demi Minorként bemutatkozó biológiai férfit azok után távolították el a New Jersey-i börtönből, hogy teherbe ejtett két női rabot. Az elítélt éppen 30 éves büntetését tölti emberölésért és leghamarabb 2037-ben kerülhet feltételesen szabadlábra - írja a V4NA Hírügynökség.

A magát nőnek valló férfi nagyon meglepődött, amikor kiderült, hogy két nőt is teherbe ejtett, mert elmondása szerint éppen hormonkezelésen vesz részt. Mindenesetre felháborítónak tartja, hogy emiatt áthelyezték egy másik börtönbe.

Úgy véli, hogy nemi sztereotípiákkal bélyegezték meg őt, és azt állították róla hogy veszélyt jelent a női rabokra a börtönben. Elmondása szerint ez a diszkriminatív logika azt feltételezi, hogy pusztán a nemi identitása miatt veszélyesnek minősítették.

Az irányelvek megváltoztatására azt követően került sor, hogy az American Civil Liberties Union (ACLU) 2021 júniusában pert indított az állam ellen, követelve, hogy New Jersey tegye lehetővé, hogy az önmagukat nőként azonosító biológiai férfi elítélteket női börtönökben helyezzék el. Az ACLU keresete miatt több változást is eszközöltek a szabályozásokon, többek között a börtönszemélyzetet arra kötelezték, hogy a rabok által preferált névmásokat használják, biztosítsanak nekik a nemüknek megfelelő ruházatot és alsóneműt, valamint a nemváltáshoz szükséges hormonokat és sebészeti beavatkozásokat is ingyen tegyék elérhetővé minden rab számára.

Kalifornia államban is eddig több mint 260 elítélt kérte áthelyezését transzneműségre hivatkozva 2021 eleje óta. A legtöbb férfi általában azért vallja magát transzneműnek, hogy a női börtönbe helyezzék át, ezek az elítéltek rendszerint heteroszexuális férfiak, akik azért akarnak nőkkel együtt lakni hogy közösülhessenek velük. Aki ellenáll, azt megerőszakolják – állítja egy nőjogi csoport konkrét tapasztalatokra hivatkozva.

Korábban egy washingtoni börtönben az egyik fogvatartott elárulta, hogy szemtanúja volt az esetnek amikor a transznemű, biológiailag férfi rabtársaik szexuálisan zaklattak női foglyokat. Ezeket a férfiakat azok után helyezték át női börtönökbe, hogy elkezdtek transzneműként tekinteni magukra. Az egyik incidens során a fogvatartott aludt, amikor arra ébredt, hogy egy férfi meg akarja erőszakolni. Az esetet jelentették is a börtön személyzetének, azonban ők nem merték megbüntetni a transznemű elítéltet, mert attól féltek, hogy homofóbiával vádolja meg őket. A börtön vezetése végül úgy döntött, hogy valótlannak ítélik meg a vádakat, és a támadó helyett inkább az áldozatot büntették meg, akit magánzárkába zártak.

Borítókép: illusztráció