Márki-Zay Péter a minap egy podcastban több olyan kijelentést is tett, amelyből kiderült, hogy döntő részt amerikai pénzből finanszírozták a baloldal kampányát a tavaszi országgyűlési választások előtt, amit ráadásul amerikai tanácsadók is irányítottak, hiába próbálták ezt tagadni végig a kampány során.

A műsorban ugyanis szóba került a kampánypénzekkel való elszámolás is, amiről Márki-Zay hónapok óta ígérgeti, hogy nyilvánosságra hozzák, ez azonban április óta nem történt meg. Most azt mondta, nemrég kapta kézhez a 42 ezer sorból álló elszámolást, majd hozzátette, hogy még júniusban is érkezett több száz millió forintos támogatás az Egyesült Államokból egy "alapítványtól".

Az alapítványt meg is nevezte: az Action for Democracy nevű szervezet utalt több száz – Márki-Zay mondatai alapján –, akár több milliárd forintot is a Mindenki Magyarországa Mozgalom számlájára, amit aztán a baloldal kampányára költöttek. Ez azonban több kérdést is felvet.

Törvénytelenül gyűjtöttek több száz milliót politikai kampányra?

A Mindenki Magyarországa Mozgalom Márki-Zay Péter vezetésével végig aktív volt az országgyűlési választási kampányban, épp úgy kampányolt, ahogy a többi párt, ugyanakkor hivatalosan egyesületként működött. A pártokra egyébként bizonyos területeken szigorúbb szabályok vonatkoznak, mint az egyesületekre. Erre korábban a Századvég Alapítvány elemzése mutatott rá. Mint írták, párt névtelen adományt, valamint külföldi szervezettől és nem magyar állampolgár természetes személytől vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el.

E törvényi előírást kerülte meg a Márki-Zay Péter és a Mindenki Magyarországa Mozgalom, mely az egyesületi formát felhasználva, külföldről is finanszírozta a baloldal kormányfőjelöltjének választási kampányát, legalábbis Márki-Zay Péter erről beszélt a napokban.

A podcastban ugyanis elmondta, az amerikai pénzekből is fizették a kampányban felmerült költségeket, ebből is rendezték a számlákat.

Már a kampányban is kérdéseket vetett fel a Bajnai Gordon-féle DatAdat cégcsoport tevékenysége, mely szintén külföldről segítette a baloldalt, és ők álltak a március végi baloldali SMS-botrány mögött.

Ráadásul Márki-Zay a választás előtt Londonban is találkozott Bajnai Gordonnal, ahol minden bizonnyal Bajnai utasításokkal látta el a baloldal akkori miniszterelnök-jelöltjét. Épp úgy, mint azok az „amerikai tanácsadók”, akikről Márki-Zay a már említett podcastban beszélt.

Kik állnak a több száz milliós amerikai pénzek mögött?

Márki-Zay elmondta, hogy a több száz millió forintos támogatás az Egyesült Államokból az Action for Democracy nevű alapítványtól érkezett a Mindenki Magyarországa Mozgalom számlájára. Mint mondta, még júniusban is érkezett utalás, előtte pedig három-négy alkalommal. Azt is elmondta, hogy több pénzt kaptak tőlük, mint Magyarországról. Márki-Zay azt sem merte egyértelműen tagadni, hogy Soros György is a támogatói között volt, ami nem lehet véletlen, áttekintve a több száz milliót utaló szervezet tagjait.

Az Action for Democracy nevű szervezet nem sokkal az országgyűlési választások előtt alakult, és komoly energiát fordított a választások befolyásolására. Mint akkor mondták, Magyarország – és a magyarországi országgyűlési választások – a "globális demokrácia megvédéséért" vívott háborújuk első harctere.

Ennek keretében többek között New York városközpontjában, a Times Square egyik óriáskivetítőjén buzdították szavazásra a magyarokat. A hirdetésen azt is írták: „A demokrácia támadás alatt áll, cselekedj most”. Természetesen mindezt angol nyelven.

A Magyarországot nyilvánosan becsmérlő amerikai szervezet vezetője, Korányi Dávid – nem meglepő módon – ezer szállal kötődik a magyar baloldalhoz - és Soros György globális hálózatához.

Korányi Dávid jelenleg Karácsony Gergely embere, a nemzetközi kapcsolatait szervezi, és többnyire urizáló életmódjával került be a hírekbe tavasszal.

Politikai karrierjét azonban Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége idején kezdte, majd Bajnai Gordon külpolitikai főtanácsadója lett. A Kontra tavasszal azt is kiderítette, hogy a tanácsadó 2009 szeptemberében elkísérte a volt kormányfőt a Soros–Rockefeller-egyeztetésre.

Soros magyarországi propagandistái persze most kétségbe estek és megpróbálták tagadni, hogy az Action for Democracy pénzt utalt a kampányra: azt írták, Márki-Zay összevissza beszélt. Pedig azt a szervezet is elismerte, hogy utaltak, azt meg Márki-Zay, hogy a pénzt kampánycélokra fordították.

Ez pedig a választási törvény kijátszása, gyakorlatilag választási csalás a baloldal részéről.

A teljes cikket itt olvashatja el