Az elmúlt héten elhunyt 46 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 47 503 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 2 014 175 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 32 464 főre csökkent. Jelenleg 1 166 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 18-an vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 1 834-en vannak.

Magyarországon a járvány jelenleg mérsékelten zajlik, ami köszönhető a magas átoltottságnak is, az aktív fertőzöttek száma az elmúlt hetekhez viszonyítva tovább csökkent. A vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérjük - olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását.

A kormány továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét. Az oltás továbbra is kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól, valamint felvehető a kórházi oltópontokon, ahová péntekenként időpontfoglalással és anélkül is lehet menni.

Már felvehető a megerősítő oltás az új típusú, omikron elleni Pfizer vakcinával is. Az oltóanyag egyadagos és kizárólag emlékeztető oltásra kapott uniós engedélyt. A megerősítő oltás a pénteki oltási napokon időpontfoglalás nélkül is felvehető.

A kormány és az Operatív Törzs továbbra is folyamatosan elemzi a járványhelyzetet, és ha szükséges további intézkedéseket hoz.

