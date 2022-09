Az ATV Egyenes beszéd című műsorában is elismerte tegnap Márki-Zay Péter, az ellenzék bukott miniszterelnök-jelölte, hogy a választási kampány során több száz millió forint adományt kaptak az USA-ból a demokráciát féltő Action For Democracy szervezeten keresztül.

Bár arra, hogy a szervezet honnan kapta ezt a pénzt, továbbra sincs válasz, Márki-Zay meg van győződve róla, hogy minden törvényesen zajlott, ezt szerinte mi sem bizonyítja jobban, minthogy a Mindenki Magyarországa Mozgalom holnapján teljes egészében nyilvánosságra hozták a 2022-es kiadásokról és bevételekről szóló főkönyvet.

A támogatások kapcsán azonban több kérdés is felmerül. Már az is érdekes, hogy kik állnak az amerikai szervezet és egyben Márki-Zay mögött, hiszen az ügyvezető igazgató Korányi Dávidon keresztül a távolban Bajnai Gordon neve is felbukkan.

Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője szerint ugyanakkor kijelenthető, hogy a baloldal kijátszotta a Magyarországon egyébként nagyon szigorú kampányfinanszírozási szabályokat.

Az említett főkönyvből is érdemes mazsolázni, a Kontra részletesen feldolgozta az abban szereplő adatokat, érdekes megállapításokra jutva:

Ebből egyebek mellett kiderül, hogy az MMM számlájára nyolc darab, összesen 1,86 milliárd forintnak megfelelő dollár érkezett makroadományként, de ezek részleteiről semmit nem tudni.

Márki-Zay Péterék a Facebookon több mint félmilliárd forintot költöttek. További 117 milliót SMS kampányra, call center szolgáltatásra pedig 127 milliót.

Olyan érdekességeket is találni, mint a tollbeszerzésre fordított 44 milliós tétel, vagy a hűtőmágnesekre eltapsolt 13 millió forint.

De az igazi különlegesség, hogy buszos személyszállításra 97 millió forintot költött az MMM, busz- és teherautó-bérlésre pedig további 63 milliót.

Volt még azért furcsaság, így, hogy számviteli (könyvelői) szolgáltatásokra mindössze 36 ezer forintot költöttek.

Összesen több mint 14 ezren utaltak a mozgalomnak adományt magánszemélyek banki átutalással, átlagban 27 ezer forintot.

