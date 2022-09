A honvédelmi tárca egyik célja volt, hogy olyan fiatalokat szólítson meg, akik kénytelenek szüneteltetni tanulmányaikat és erre az időre nem csupán stabil kereseti lehetőséget szeretnének, de olyan, a mindennapi életben is hasznosítható tudás és ismeretek megszerzését is fontosnak tartják, amellyel a későbbi elhelyezkedésük is könnyebb lehet.