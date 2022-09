"A háború és a szankciók miatt attól kell tartani, hogy nem lesz elég energia Európában. Amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, Brüsszelben azt mondták, hogy a szankciók majd megállítják Oroszországot.

Fél évvel a háború kezdete után 11 ezer szankció van érvényben, ám az oroszok meggyengítésére szolgáló eszközök nem érték el hatásukat. Az oroszok energiaexportból származó bevétele 40 százalékkal nőtt, miközben négyszeresére nőttek az energiaárak Európában"

– mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Bosch Budapest Innovációs Kampusz átadásán tartott beszédében.

Ezzel szemben Európát térdre kényszerítheti a szankciók okozta brutális infláció és energiahiány – mutatott rá.

A miniszterelnök nem tudja, meddig csinálják ezt a szankciós politikát Brüsszelben, de a baj csak egyre nő.

A helyzetet az is nehezíti, hogy harcot kell vívni a fundamentalista zöldekkel és a bürokratákkal, akiket meg kell győzni, hogy bizonyos energiaforrásokat, – mint a szén vagy atomenergia – ne zárjuk ki az energiamixből.

Minden nehézség ellenére itt épül Európa legnagyobb akkumulátorgyára, itt készülnek a jövő gépei, közlekedési járművei, technológiai eszközei és sok innováció születik Magyarországon – sorolta a kormányfő. A folyamatosan új megoldásokkal előrukkoló kutatók és tudósok ebben a nehéz helyzetben is előre fogják vinni Magyarországot.

"Lesz elég energia mindenkinek, és aki itt befektetni, termelni akar, az ide jöhet és befektethet"

Fotós: Fischer Zoltán / Forrás: Miniszterelnöki Sajtóiroda

A kormányfő hangsúlyozta, hogy a nehézségek ellenére sem adhatjuk fel a nemzet hosszú távú stratégiai céljait.

Magyarországot Európa egyik leginnovatívabb gazdaságává kell tenni. Ezért hajtottunk végre egyetemi modellváltást, emellett minden évben több forrást biztosítunk a felsőoktatáshoz

– mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy egy kereszténydemokrata kormányzat mindig innovatív. A kísérletezés az innováció igazi titka és a politikában is létezik innováció, "nálunk is kellenek új ötletek az új problémák megoldásához" – tette hozzá.

Ezzel az átadással 17 év munkája teljesedik ki, amivel Európa egyik legjelentősebb kutató-fejlesztő központját hozták létre. A beruházással 90 ezer négyzetméteren, 1800 új generációs munkahelyet teremtettek

– jelentette ki Szászi István, aki a Bosch magyarországi és az Adria régió vezetője.