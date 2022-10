Ennél direktebb és emlékezetesebb volt, hogy 2012 januárjában a Magyar Nemzet arról számolt be: az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövete decemberben arra kért több kormánypárti politikust, hogy vizsgálják felül az új magyar választójogi törvényt. Több vezető politikus is megerősítette a lapnak, hogy ezeken a megbeszéléseken a nagykövet a választójogi törvény hatályon kívül helyezését és új jogszabály kidolgozását is kezdeményezte. Eleni Tsakopoulos Kounalakis állítólag azt is javasolta a Fidesz vezetőinek, hogy vonjanak be magyarországi civil szervezeteket és ellenzéki pártokat is egy új választójogi tervezet kidolgozásába.

Emlékezetes, hogy ez volt az a hónap, amikor egy sok százezres tömeg, az első békemenet lépett fel a magyar kormánnyal szembeni külföldi beavatkozás ellen. Ekkoriban mondta azt az amerikai diplomáciai körökben befolyásos Charles Gati, hogy az Orbán-kormány megbuktatása szerinte akár polgárháború útján is elképzelhető.

Miután 2013 nyarán lejárt a nagyköveti megbízása, másfél évig nem érkezett meg utódja, így André Goodfriend majdnem másfél évig irányította a budapesti amerikai nagykövetséget ügyvivőként. Goodfriend a balliberálisok által elvesztett 2014-es választás után aktivizálta magát igazán. A 2014. októberi önkormányzati választások után nem sokkal elindult az úgynevezett kitiltási ügy. Az USA ekkoriban megtagadta a beutazás lehetőségét hat meg nem nevezett magyar köztisztviselőtől. „Adóhatósági vizsgálat folyik Magyarországon több amerikai érdekeltségbe tartozó intézménnyel és céggel szemben is – értesült a Napi Gazdaság. Az amerikai fél reakcióként információnk szerint arra készül, hogy a vizsgálatokban érintett hatóságok vezetőinek az Egyesült Államokba való beutazását nem engedélyezi” – jelentette be a Napi Gazdaság 2014. november 16-i számában. December 10-én egy antikorrupciós „oktatóvideót” is közzétett az amerikai nagykövetség. Végül a Legfőbb Ügyészség jogsegélykérelemmel élt az amerikai hatóságoknál, amelyre 2016 augusztusában kaptak választ, miszerint: „az amerikai hatóságok semmilyen konkrét adattal nem rendelkeznek, információikat a sajtó és az internet nyilvánosságán keresztül szerezték be, úgymint egy hírügynökség riportjai és a magyar sajtóhírek”.

Az ügyvivő mindeközben 2014 utolsó hónapjaiban nyíltan elköteleződött az ellenzék mellett. Az ATV november 17-én már arról számolt be, hogy „baloldali és liberális értelmiségiek, valamint parlamenti ellenzéki pártok politikusai mellett ezúttal André Goodfriend, az Egyesült Államok ideiglenes ügyvivője is részt vett szombaton a Bitó László lakásán rendezett összejövetelen.

Nemcsak részt vett, de a lap forrásainak egybehangzó állítása szerint énekelt is (az egyik jelenlévő szerint zongorakísérettel).” 2014-ben köztudottan annyira befolyásos hely volt az úgynevezett Bitó-szalon, hogy itt dőlt el a balliberális akkori első főpolgármester-jelölt, Falus Ferenc indítása.