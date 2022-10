Zsinkai Elvira a Magyar Nemzetnek elmondta, a skandináv országok közül Svédország, Dánia és Norvégia is képes volt elérni azt a bravúrt, hogy náluk majdnem nullára csökkent a halálos közúti balesetek száma. Ez a jó gyakorlatok átvételével a többi európai országban is megvalósulhatna, ideértve hazánkat is – mutatott rá.