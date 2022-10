Az akcióhoz könnyen lehet csatlakozni, mivel a kiválasztott könyveket a FOXPOST országosan elérhető, több mint 700 csomagautomatájának egyikébe kell csak elhelyezni. Az aktuálisan elérhető csomagautomaták listája ITT található meg. A csomagautomaták kijelzőjén az ’Adományrekesz nyitása’ gombbal kinyíló rekeszbe kell elhelyezni a felajánlásokat, melyeket a FOXPOST ingyen szállít el az Ökumenikus Segélyszervezet részére.

A szervezők arra biztatnak minden olvasni szerető gyermeket és felnőttet, hogy a jó állapotban lévő, de már nem használt mesekönyveket, ifjúsági regényeket küldjék el idén karácsonyra azoknak, akik csak ily módon tudnak a mesékhez, az olvasás öröméhez jutni. A felhívás célja, hogy minél több mesekönyv gyűljön össze a rászoruló gyerekek számára. Használt, de jó állapotban lévő (nem szakadt, nem összefirkált), vagy új mese- és ifjúsági könyveket várnak a babáknak valótól egészen a tiniknek szólókig.

A jótékonysági akció népszerűsítését Trokán Anna színművésznő is segíti, többek között az Ökumenikus Segélyszervezet egyik gyermekeket segítő vidéki intézményében tartva mesefelolvasó élményprogramot nehéz körülmények között élő gyermekek számára. „Az esti meseolvasás fontos része a család mindennapjainak. Nemcsak a gyerekek szellemi fejlődését segítő, illetve a szülők és a gyerekek közti köteléket erősítő közös program, hanem bensőséges, vidám élmény is egyben, mely hozzájárul a kicsik egészséges lelki fejlődéséhez is. A segélyakció pedig abból a szempontból is értékteremtő, hogy lehetőséget nyújt az adományozó családok gyermekeinek a szemléletformálásra. A szülők ugyanis gyermekeikkel közösen választhatják ki és együtt küldhetik el a csomagautomaták segítségével a rászoruló családok gyermekei számára a már nem használt, de jó állapotú mesekönyveiket” – mondta el Trokán Anna az akció elindításakor.

Fotós: Fekete Dániel / Forrás: Ökumenikus Segélyszervezet

Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója kifejtette: „Gyermekeket segítő intézményeinkben rendkívüli áremelkedések mellett is mindent megteszünk, hogy a fizikai szükségletek kielégítése és a szegénység okozta hátrányok leküzdése mellett a gyermekkor pótolhatatlan pillanatainak megélésére is maradjon figyelem. Azt tapasztaljuk, hogy utóbbi időszakban tapasztalható általános drágulás jelentősen érinti a papír, így a könyvek árait is. Sok család számára luxuskategóriába került a mesekönyv. A most induló adománygyűjtéssel együtt esélyt adhatunk arra, hogy sok rászoruló gyerekek mikuláscsomagjába vagy karácsonyfája alá kerüljön a gyermekkorban meghatározó élményt nyújtó ajándék.”

Bengyel Ádám, a FOXPOST társalapító vezérigazgatója elmondta, hogy a FOXPOST-nál kiemelten kezelik a jövő generációinak támogatását. Elsősorban olyan társadalmi szerepvállalásokat keresnek, ahol azzal tudnak segíteni, amihez a legjobban értenek: korszerű és egyszerű szállítmányozási megoldást biztosítani az együttműködéseikben, figyelemmel arra, hogy hogyan állhat az országos csomagautomata-hálózatuk a társadalom szolgálatára.

„Szülőkként mi magunk is elengedhetetlennek tartjuk a mindennapi olvasást, kiemelt szerepet kap ez kisgyermek korban, amikor a gyerekek a mesék, történetek által fedezik fel a világot. Mindez formálja jellemüket, valamint fejleszti készségeiket és személyiségüket.”

Az összegyűlt könyveket az Ökumenikus Segélyszervezet intézményhálózatán keresztül 20 településen több mint 3000 rászoruló gyermeknek szeretné eljuttatni.

A karitatív szervezet biztos kezdet gyermekházaiban a születéstől három éves korig segítik a legkisebbek egészséges fejlődését, a hátrányok kialakulásának megelőzését. A szervezet Tanoda programjában és Jelenlét pontjain a gyermekek pedagógusoktól és fejlesztő szakemberektől kapnak segítséget hátrányaik ledolgozásához, s a digitális, modern eszközökkel tartott foglalkozásokon játékká válik a tanulás. Bentlakásos, napközis táboraiban és tanulóműhelyeiben az élmények mellett a lemaradások behozására, a játékos gyerekfejlesztésre is nagy hangsúlyt fektetnek a szakemberek. Az átmeneti otthonokban – ahol az újszülöttől a középiskolásig minden korosztályból vannak gyerekek – mindent megtesznek, hogy a család legkisebbjei megtapasztalhassák az otthon biztonságát, és családjukkal együtt esélyt kaphassanak a továbblépésre. Az Ökumenikus Segélyszervezet Országos Segélyközpontja pedig nélkülöző családok és gyermekek tízezreit támogatja évente élelmiszerrel, ruhával és tanszerrel egész évben.