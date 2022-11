Jövőre érkeznek annak a radarrendszernek az elemei, amelybe 2025-től magyar gyártású komponenseket is beépítenek – jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt követően, hogy Jeruzsálemben tárgyalt Benny Gantz izraeli védelmi miniszterrel. A magyar honvédelmi miniszter az izrae­li ELTA radarok kapcsán kifejtette: a két ország régóta szoros és kiváló kapcsolatban áll a védelemben is. Hozzátette: a magyar haderőfejlesztési programban a magyar gazdaság motorjának legújabb hengereként számontartott és új lendületet kapott védelmi iparágba már jelentős izraeli szálak fonódtak, utalva arra, hogy a Magyar Honvédség többek között a Rafael cég Spike irányított páncéltörő rakétáit is rendszeresíti. Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta, hatékony, rendszerbe foglalható védelmi erő kiépítésére van szükség.

Kiemelte: a magyar kormány ezt a folyamatot már 2017-ben megkezdte a több évre tervezett haderőreform részeként, így a beszerzések és a védelmi ipar fejlesztésének köszönhetően nemcsak Magyarországot és a magyar embereket tudják megvédeni, de nemzetközi kötelezettségeinek is magas szinten tudnak eleget tenni.

A tizenegy darab ELM–2084 típusú légtérellenőrző, légvédelmi és tüzérségi felderítőradar beszerzéséről a Zrínyi honvédelmi és haderőfejlesztési program keretében még 2020 decemberében írta alá a szerződést Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség akkori parancsnoka és Sté­phane Oehrli, a Rheinmetall Canada Inc. elnök-vezérigazgatója. Az izraeli IAI ELTA cég „aktív fázisvezérelt” (AESA) radartechnológiáját tartalmazó berendezésekkel a honvédség a régi szovjet P–37, PRV–17 és SZT–68U típusú rádiólokátorait váltják le.