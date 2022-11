Az Európai Parlament (EP) sajtóközleményéből kiderül, hogy az EP kulturális és oktatási bizottságának küldöttsége magyarországi látogatása fókuszában a kultúr- és médiapolitika, illetve a művészet és az oktatás szabadsága áll. S e közleményben említették meg azt is, hogy a delegáció kormánytagokkal, parlamenti képviselőkkel, oktatási intézményekkel, a civil társadalom képviselőivel és újságírókkal találkozik. Hogy kerül mégis a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) a látogatás fókuszába? – teszi fel a kérdést a Magyar Nemzet.

Nos, az EP fókuszába aligha, mert ők

inkább a FreeSZFE Egyesületet invitálták a tervezett kerekasztal-beszélgetésre. Az egyetem vezetősége – mint mondták – csak informális úton értesült arról, hogy szerveződik egy nyolc meghívottból álló beszélgetés. Aggályaikat ezt követően Bocskor Andrea EP-képviselő tolmácsolta a bizottságnak.

A pénteki sajtóbeszélgetésen Bocskor Andrea EP-képviselő összegezte az elmúlt két és fél napot, s kitért a megkérdőjelezhető döntés mögött meghúzódó lehetséges okokra is:

– Ennek a tényfeltáró látogatásnak már 2020-ban meg kellett volna történnie, de akkor a Covid miatt elhalasztották. 2020-ban is összeállt már egy program, ami viszonylag kiegyensúlyozott volt, s elég sok javaslatunkat elfogadták. Viszont eltelt két év, s igazodva a különböző politikai csatározásoknak, ideológiai harcoknak megfelelő irányzatokhoz, természetesen ez a program is átalakult.

Mint mondta, amikor végül megnézték a végleges programot, azonnal szemet szúrt az egyes panelekben fellelhető – főként ideológiai alapú – aránytalanság:

– Ezt rögtön szóvá tettem, s azt a választ kaptam, hogy a delegáció találkozik kormányzati szereplőkkel is, s ez hozza majd a kiegyensúlyozottságot.

A cikk arról is beszámol, hogy Bocskor Andrea két szembetűnő aránytalanságra is felhívta a figyelmet. Az egyik a médiapanel, amelyre csak a balliberális médiumok kaptak meghívást, a másik pedig a művészekkel és civil szervezetekkel való találkozásra meghívottak névsora, melyre többek között hivatalos volt a FreeSZFE Egyesület – melyet egy diák és egy oktató képviselt –, ám az SZFE vezetőségét nem keresték meg. Hangsúlyozta, hogy ha csak az egyik felet hallgatják meg, akkor hibás koncepcióval állhatnak elő akár a modellváltásról is.