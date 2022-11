A héten bebizonyosodott, amit eddig is tudtunk, hogy Giorgia Meloni olasz miniszterelnök az európai politikusok közül az egyik legbátrabb, leghitelesebb és legnagyszerűbb. Mondjuk, sokan nincsenek, talán ha ketten, ő és Orbán Viktor. Nem véletlen, hogy barátok. És sem véletlen, az sem, hogy őket fasisztázzák. No, de miről is van szó? Arról van szó, hogy egy televíziós vita zajlott a hét közepén, amelynek apropóját az olasz–francia vita adta - írja a Magyar Nemzet.

Ugyanis a franciák rettenetesen fel vannak háborodva amiatt, hogy az olaszok nem engedik kikötni a migráns hajókat, hanem átirányítják őket Franciaországba.

Ennek kapcsán pedig Giorgia Meloni egy burkina fasói kisgyerek fotójával a kezében elmondta a következőket: „Ez a kisgyerek egy aranybányában dolgozik, és az az arany, amit felhoz onnan, az a francia kincstárban köt majd ki. És hogy ez miért van így? Azért, mert Franciaország mind a mai napig 14 afrikai országban, az egykori gyarmataiban egy úgynevezett »cfa franc« fizetőeszközt bocsát ki, és ezért cserébe elvárja, hogy ez a 14 afrikai ország minden vagyonának a felét automatikusan utalja át a francia államkincstárba.”

Magyarul, Franciaország papírpénzt, játékpénzt adogat az egykori gyarmatbirodalmának, és ezért cserébe elveszi a vagyonuk felét.

Erre hívta fel a figyelmet Giorgia Meloni a meglehetősen szenvedélyes beszédében, és ezek után elmondta az alapvető örök igazságot: „Nem az a megoldás, hogy ide hozzuk Afrikából az embereket Európába, hanem például az, hogy megszabadítjuk Afrikát azoktól az élősködő európai országoktól, amelyek kirabolják őket.” Igen, erről van szó, és ezt Giorgia Meloni és Orbán Viktor merészeli egyedül kimondani. Nem véletlen, hogy igen, ezt a két politikust nácizzák és fasisztázzák a legtöbbször és a leghangosabban. Kizökkent az idő. És mi születtünk helyrehozni azt.