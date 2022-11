Kevesebb információ érkezik a frontról

Csökkenés tapasztalható a frontról érkező hírek számában, de ez nem jelenti azt, hogy a harcok intenzitása is csökkent volna – mondta éjszakai videózenetében az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij szerint az egész fronton nehéz a helyzet. Egyes területeken – főleg a donyecki területeken - a korábbiakhoz hasonlóan folytatódnak a brutális harcok, a megszállók aktivitása most is rendkívül magas szinten van.

Egy centimétert sem adunk fel az ottani földünkből. És köszönetet mondok minden hősünknek, akik pozíciókat foglalnak el Donbászban – mondta az ukrán elnök.

Magyarország segít

Magyarország területére 2022. november 8-án az ukrán–magyar határszakaszon 4737 fő lépett be. A román–magyar határszakaszon belépők közül 3927 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett. A beléptetettek közül a rendőrség 145 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást.

2022. november 8-án 27 ember, köztük 10 gyermek érkezett Budapestre vonattal – közölte a rendőrség.