Amikor a parlamentben beszélek, nem pusztán a saját véleményemet mondom, hanem azokét is, akiket képviselek

– idézi a Magyar Nemzet cikke a bukott pártelnök közösségi oldalán közzétett bejegyzését, amelyet Jakab szeptember 14-én, pár nappal az Országgyűlés őszi ülésszakának kezdete előtt tett közzé.

Nos, az Országgyűlés mindeddig tizenegy ülésnapot tartott, így Jakab Péternek tizenegy alkalma volt arra, hogy tolmácsolja azok véleményét, akiket képvisel. Ugyanis, noha független képviselőként a jogot elveszítette, hogy interpelláljon vagy azonnali kérdést tegyen fel a kormány tagjainak, napirend utáni felszólásra minden ülésnapon van lehetősége, az őszi ülésszakban eddig tizenegyszer.

Ehhez képest mindössze háromszor élt a napirend utáni felszólalással.

Mindezt annak dacára, hogy szeptember végén egy újságírói kérdésre, miszerint milyen független képviselőként bemenni a Parlamentbe, Jakab azt felelte: „immár nem az ülés elején, hanem a legvégén – éjfél körül – mondhattam el, mit gondolok erről a hazug rablóbandáról. Minden más változatlan. Az igazság ugyanis éjfélkor is, és a hátsó sorban is igazság marad. Azt meg kimondom akkor is, ha Orbán már nincs bent” – mondta Jakab, aki mindeddig háromszor mondta ki az általa vélt igazságot – írja a Magyar Nemzet.