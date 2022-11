Az a szankciós politika, amely Európában a háborúra válaszul megfogalmazódott, valójában magas inflációt, energiaválságot és recessziós veszélyt idézett elő – jelentette ki az Országgyűlés elnöke szombaton Orosházán.

Kövér László, a Mondjunk nemet a szankciókra! című országjáró sorozat egyik Békés megyei állomásán azt mondta, Európa a gazdasági háborúba önként vonta bele magát.

A politikus leszögezte, a kormány célja, hogy Magyarországon a gazdaság teljesítménye, a fenyegető európai recesszió esetén se essen vissza. A kormány a kis- és közepes vállalkozások mellett a nagyüzemeknek is igyekszik támogatást adni a munkahelyek megőrzése érdekében – hogy miként a járvány alatt, úgy most is – arra ösztönözve a cégeket, hogy korszerűsítéssel javítsák versenyképességüket – közölte a házelnök.