Ismét általánosító és a magyarokat becsmérlő kijelentéseket tettek baloldali politikusok az oktatás helyzetéről rendezett parlamenti vitanapon szerdán – írja az Origo.

A cikkben idézik Kunhalmi Ágnest, az MSZP társelnökét, aki felszólalásában úgy fogalmazott:

És most már ott tartanak, hogy a nyelvvizsgát is eltörlik egyébként, csak azért, hogy még inkább a propaganda tudjon érvényesülni egy tájékozatlan, nyelveket nem beszélő országban.

Az Origo szerint a kijelentés azért is figyelemre méltó, mert

Kunhalminak korábban nehézséget okozott a nyelvvizsga megszerzése.

Arra is emlékeztetnek, hogy Kunhalmit korábban a saját pártán belül belül is kritizálták a nyelvvizsga hiánya miatt, és 2014-ben kisebb botrányt kavart az, hogy

az MSZP oktatáspolitikusaként szerepelt a nyilvánosság előtt, miközben nem volt még diplomája és nyelvvizsgája sem.

Ráadásul a párt honlapján egy ideig hamisan az szerepelt, hogy kommunikációból egyetemi diplomája van, politológiából pedig 2011 januárjában volt a diplomavédése. Kunhalmi ekkor azzal védekezett, hogy a szavahihetősége és a tisztessége akkor lenne megkérdőjelezhető, ha akár egyetlen alkalommal is valótlanságot állított volna. Ezzel szemben többször is elmondta, hogy az egyetemeket abszolutóriummal lezárta. A botrány hatására aztán a párt oldalán módosították a végzettségére vonatkozó adatokat és azt írták, hogy „abszolutóriummal lezárva, nyelvvizsga előtt áll". Kunhalmi Ágnes a Magyar Nemzetnek akkor úgy nyilatkozott: korábban félreérthetően szerepeltek a végzettségéről megadott adatok, ezeket akkor pontosították, amikor kiderült, hogy képviselőjelölt lesz. Ezt cáfolja, hogy a képviselőjelölti szórólapján is az szerepelt: politológus, bölcsész.

Budapest, 2019. február 18. Varju László, a Demokratikus Koalíció képviselõje (j), valamint Bangóné Borbély Ildikó (b), Kunhalmi Ágnes (b2) és Harangozó Tamás (j2) MSZP-s képviselõk az Országgyûlés mentelmi bizottságának zárt ülése elõtt Budapesten, az Országgyûlés Irodaházában 2019. február 18-án. Az ülés napirendjén ellenzéki képviselõk mentelmi ügye, illetve mentelmi jog megsértésével kapcsolatos bejelentések vizsgálata szerepel. MTI/Balogh Zoltán

Fotós: Balogh Zoltán / Forrás: MTI

Az Origo felidézi, hogy 2015 végén Kunhalminak sikerült letennie a nyelvvizsgát - ez egy 2016. februári Index cikkből derült ki. Kunhalmi a portálnak azt mondta, hogy 2015 végén vizsgázott angolból, és sikerült a középfokú írásbeli vizsga.

- Nekem nem kell elmondani, hogy nehéz dolog szembesülni egy rossz eredménnyel. De mindenkinek javaslom, aki a maga hibáztatásával van elfoglalva, akár nyelvvizsga, akár bármi más miatt, hogy azt az energiát, amit önsajnálatra pazarolna, fordítsa a következő időszak erőfeszítéseire, és akkor sikerülni fog

– adott akkor tanulási tanácsokat a politikus. Ezek fényében is visszatetsző, hogy most a parlamentben lekezelő módon beszélt a „nyelveket nem beszélő" tömegekről.

Korábban az MSZP támadta a kötelező nyelvvizsgát

Az Origo szerint fontos megjegyezni azt is, hogy a szocialisták korábban többször tiltakoztak a nyelvvizsga kötelezettség ellen. Még 2015 áprilisában Hiller István, az MSZP oktatási kabinetvezetője azt javasolta: a kormányzat hirdessen "amnesztiát" azoknak, akik nyelvvizsga hiányában nem vehetik át diplomájukat. Később, ugyancsak Hiller István arról beszélt a sajtó előtt: „az MSZP elvárja a kormánytól, hogy a közoktatás, különösen az idegennyelv-oktatás állapota miatt függessze fel azt a rendelkezést, hogy 2020-tól csak nyelvvizsgával lehet bekerülni a felsőoktatásba. Szerint nincs értelme ezt a rendelkezést bevezetni, mert a magyar közoktatás nem képes megfelelő színvonalú, használható idegennyelv-tudást biztosítani.

Sértegették a kormánypárti szavazókat

A cikk felidézi, hogy a baloldali politikusok részéről nem meglepő, hogy becsmérlően nyilatkoznak a magyar emberekről, hiszen korábban, többek közt a a 2022-es választási kampányban, majd a bukás után is volt már rá példa. Emlékezetes, hogy Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt „sötétben tartott, trágyával etetett gombákhoz" hasonlította a Fidesz szavazóit.

Az eredeti cikket ITT lehet elolvasni.