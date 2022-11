A Szabad Föld Kalendárium naptárában a kedves olvasó megtalálja a névnapokat, a szentek napjait, az ünnepeket, jeles napokat és évfordulókat. Évkönyvünknek van vásárnaptára, és olvasóink kipróbálhatják ínycsiklandó ételreceptjeinket is.

A 2022-es esztendő krónikájában sorra vettük azokat az eseményeket, amelyekről a legtöbbet beszéltünk.

A koronavírus-járványt az átoltottság növekedésével márciusra sikerült megfékezni nálunk, a közösségi közlekedési eszközökön és a nyilvános helyek legtöbbjén lekerülhettek a maszkok, megszűntek a rendezvényekre vonatkozó korlátozások. A tavasz mégsem kezdődhetett felhőtlenül, mert február 24-én kitört az orosz-ukrán háború, amely egyre nagyobb méreteket öltött, és sajnos most is tart. „Háborús helyzetben stratégiai nyugalomra van szükség” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a harcok kezdetekor, és leszögezte: Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból, de minden Ukrajnából érkező menekültön segíteni fogunk. A magyarok jelesre vizsgáztak emberségből, de az Európai Unió Oroszország elleni szankciói sajnos visszafelé is hatnak, s – bár hazánk gyakran józan megfontolásra intett – bennünket is sújtanak. A magyar gazdaság is nehéz helyzetbe került emiatt, az infláció magas, és csak a kormány intézkedéseinek – a rezsicsökkentésnek, az élelmiszer- és az üzemanyagár-stopnak, a kamatstopnak – köszönhető, hogy nem sokkal magasabb.

Az áprilisban megtartott országgyűlési választásokon a Fidesz-KDNP pártszövetség ismét nagy fölénnyel nyert, immár negyedszer kapott kétharmados többséget. Garancia ez a családközpontú kormányzás folytatására és a magyarság érdekeinek következetes képviseletére – határon innen és túl. A legfontosabb, hogy a háború minél előbb véget érjen, mert békében minden más.

Kalendáriumunkban ezekben a nehéz időkben is olyan embereket mutatunk be, akik társakat keresnek, közösséget építenek. A magyar vidék családi hetilapjának évkönyveként célunk a családok boldogulásának elősegítése. Házunk tája rovatunkban pénzt is érő ötletekkel állunk elő ehhez, Egészségünk rovatunk pedig a betegségek megelőzéséhez ad tanácsokat. Interjúinkban megszólal Farkas Sándor, az agrártárca parlamenti államtitkára, miniszterhelyettese, Dávid Gyula kolozsvári irodalomtörténész, Petőfi-kutató – 2023. január 1-jén lesz nagy költőnk születésének 200. évfordulója –, Bánsági Ildikó Kossuth-díjas színművésznő, a Nemzet Művésze, Bényi Ildikó, a Duna Televízió műsorvezetője és mások.

S persze ismét vannak rejtvények, játékok, értékes nyereményekkel. JOKER Kalendárium-játékunk fődíja egy 500 ezer forint értékű vásárlási utalvány.

Ezt kínálja önöknek a 2023-as Szabad Föld Kalendárium, amely kedvezménnyel – 1200 forint helyett 980 forintos áron – megrendelhető a 06-46/998-800-as telefonszámon vagy a www.lapcentrum.hu oldalon, s kapható a kézbesítőknél, a postán és az újságárusoknál is. Kérjük, fogadják olyan szeretettel, ahogy mi készítettük hónapokon át!

Dulai Sándor

a Szabad Föld Kalendárium főszerkesztője