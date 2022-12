Nagy erőkkel vizsgálódik az a közös magyar-lengyel nyomozócsoport, amelyet az országokon átívelő milliárdos, rendőröket is érintő csalássorozat feltárására hoztak létre. Mint a Magyar Nemzet írja, 2013-ban két, korábban a Nemzeti Nyomozó Irodánál dolgozó főrendőr megszervezte az ország egyik legjelentősebb, nemesfémekre szakosodott áfacsalási hálózatát.

A tipikus bűnszervezetként működő csapatban a strómanok, katonák havonta körülbelül ezer eurót tehettek zsebre, miközben a két volt rendőr, a szervezet tényleges irányítója, F. László, valamint a bűnbanda megalakulásakor még állományban lévő R. Sándor milliárdos bevételt könyvelhetett el.

A nyomozók minderről egy kiugrott bandatag feljelentéséből értesültek. Mint írják, a jelentésből kiderült, hogy a banda egyik legfontosabb tagja az a H. Dávid, aki a csaláshoz hozta a nemesfém szakmában való jártasságot és azt a kapcsolati tőkét, hogy honnan lehet beszerezni azokat a termékeket, amiket meg tudnak később „áfáztatni”.

Az „áfázást” úgy álcázták, hogy a banda strómanjának cége a könyvelésében a beszerzést is bruttó áron tüntette fel.

A banda végül úgy döntött, áttér az arannyal való üzletelésre, ami a lap forrásai szerint annyit jelentett, hogy magyarországi partnerükkel speciális aranyékszereket gyártattak. A társaságon ugyanakkor eluralkodott a paranoia, megijedtek, hogy az adóhatóság lépni fog az ügyükben, emiatt H. Dávid egyik ismerősénél nagy mennyiségű, csaknem százmillió forintot érő színaranyat rejtettek el.

Néhány nappal később azonban a Budapest Rendőr-főkapitányság (BRFK) munkatársai házkutatást tartottak H. Dávid barátjánál, akit később kábítószer-kereskedelem miatt vontak felelősségre. A rendőrök a megtalált drog mellett F-ék aranyát is lefoglalták.

A feljelentésben felbukkan a Jobbikból 2019-ben „magánéleti okok” miatt visszavonuló politikus, Staudt Gábor is.

Mint írják, F. László még az “üzlet” beindítása előtt a radikális párt volt frakcióvezető-helyettesének a legszűkebb tanácsadói, bizalmi körébe tartozott, és munkájával segítette a Jobbik akkori fővárosi frakcióját. A nyugalmazott alezredes részt vett és fel is szólalt a Jobbik első szakmai konferenciáján, amit rendvédelem témakörében tartottak meg 2009 októberében. F. fél évvel később, mint a Jobbik szakjogásza, interjúban ekézte a Fidesz-MSZP által 2010-ben elfogadott titoktörvényt.

A feljelentő szerint F. Lászlónak olyan terve is volt, hogy a bűnös úton szerzett vagyon segítségével belügyminisztert csinál Staudtból. A nemesfémmel üzletelő bűnbanda ellen Magyarországon és Lengyelországban is nyomozás indult. Itthon a Fővárosi Nyomozó Ügyészség járt el, míg a lengyeleknél egy speciális, „maffiaellenes” ügyész által irányított, szervezett bűnözés, terrorizmus, nemzetközi kábítószer-kereskedelem és gazdasági bűnözés ellen fellépő különleges rendőri egység indított nyomozást az F. László vezette csapat ellen. Később a két szervből létrehozott közös nyomozócsoport kezdett vizsgálódni az ügyben. A Fővárosi Főügyészség lapunknak küldött tájékoztatása szerint a nyomozás jelenleg is folyamatban van.

A milliárdos áfacsalásról hangfelvétel is készült. A sértett jogi képviselője által az ügyészségre benyújtott panaszban ugyanis egyebek mellett leírták, hogy a tanúk biztosan hazudnak, amit egy titokban rögzített, a rendőrségnek csatolt hangfelvétel leirata is bizonyít. A felvétel egyébként azért is érdekes, mert azon a fentebb említett, milliárdos áfacsalási üggyel kapcsolatban is elhangzottak értékes információk az egyik bandatag részéről. A Magyar Nemzet úgy tudja, ezért a hanganyagot nemrég a Fővárosi Nyomozó Ügyészség a nyomozati iratokhoz csatolta.

A IX. Kerületi Ügyészség végül alaposnak találta a panaszt és hatályon kívül helyezte a rendőrség határozatát, illetve elrendelte a nyomozás folytatását, így került sor végül a vádemelésre, ami után P. Bálintot felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte jogerősen a bíróság. A sértett a jogerős döntés után hamis vád, hamis tanúzás és hamis tanúzásra való felbujtás miatt feljelentést tett a rendőrségen, hiszen a már említett hangfelvétel igazolja, hogy a tanúk nem mondtak igazat, sőt, különböző bűncselekmények elkövetésével vádolták meg a sértettet. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a napokban el is rendelte a nyomozást hamis vád gyanújával, de a nyomozás keretében nyilvánvalóan a hamis tanúzás cselekményét is vizsgálni fogják.