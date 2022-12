Sal László, a kivitelező A-Híd Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy

a 80 százalékban kész rekonstrukciós munkálatok a járdarészeken folytatódnak, ezért a gyalogosok csak a jövő nyár végétől vehetik birtokba a hidat.

A legnagyobb kihívást - folytatta - az elöregedett vasbeton pálya cseréje jelentette. A szerkezet elbontása után mintegy 900 tonnányi acélpályát építettek be, továbbá 20 tonnányi acélszerkezettel erősítették meg a hidat, restaurálták a kőfelületeket, a láncot pedig új korrózióvédő bevonattal látták el.

A Lánchíd felújítása a járdákkal folytatódik, így a gyalogosok még nem mehetnek át rajta

Fotós: Balogh Zoltán / Forrás: MTI

Csúszást és drágulást hozott a baloldali városvezetés

A Lánchidat utoljára 1986-1988 között újították föl, így a rekonstrukció igencsak szükséges volt már. A Tarlós István vezette főváros el is készítette a felújítás terveit, amelyekben eredetileg a budai Vár alatt átvezető Alagút és a Széchenyi István tér megújítása is szerepelt. A 2019-es főpolgármester-váltás és a baloldal hatalomra kerülése azonban lelassította a folyamatot, az eredeti terv pedig jelentősen lecsupaszodott, így végül csak a Lánchíd rekonstrukciója maradt benne, az is jóval egyszerűbben, csökkentett műszaki tartalommal – ám ehhez képest drágábban.