A meghívások döntően telefonon történtek, ezért a közmédia hiába mondta, hogy a vádak igaztalanok, mind a baloldali politikusok, mind a liberális média részéről gúnyos megvetés, torz, sokszor hazug (fake news) tudósítás, nyilatkozat vagy közlemény érkezett feléjük – állítja a hirado.hu.

A közéleti szereplőket, politikusokat, elemzőket, szakértőket, közszereplőket a közmédia két napi műsorfolyamába hívták és hívják most is, az M1 aktuális csatorna Ma reggel és a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorába is.

A 2022. április 3-i választásoktól 2022. november 30-ig folyamatosan hívták, keresték a frakcióval rendelkező és nem rendelkező ellenzéki pártokat, volt baloldali miniszterelnököt, pártelnököket.

Az időszak alatt összesen 4462 meghívást küldtek műsoraikba. Ezekből összesen 101 alkalommal fogadták el a meghívást, 4361 esetben nem jelentek meg.

Összesen az M1 Ma reggel és a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsoraiban, pártokra bontva:

a DK 604 meghívást kapott, 1 esetben fogadta el azt, 603 alkalommal nem jelent meg, 1 alkalommal vett részt,

a Jobbik 694 meghívást kapott, 10 esetben fogadta el azt, 684 alkalommal nem jelent meg, 10 alkalommal vett részt,

az MSZP 1730 meghívást kapott, 4 esetben fogadta el azt, 1726 alkalommal nem jelent meg, 4 alkalommal vett részt,

a Momentum 698 meghívást kapott, 8 esetben fogadta el azt, 690 alkalommal nem jelent meg, 8 alkalommal vett részt.

A hirado.hu hozzátette: a közölt adatok írásos dokumentumokkal bizonyíthatók.