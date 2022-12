Kérdés, Brüsszel képes lesz-e pótolni a kieső mennyiséget

„Valószínűsíthető, hogy jelentősen átalakítja a globális energiaellátást” – erről már a Századvég energetikai és klímapolitikai üzletágvezetője beszélt a hirado.hu-nak. Hortay Olivér szerint kérdés, Brüsszel képes lesz-e pótolni a kieső mennyiséget, hiszen korábban az unió éves kőolajszükségletének a negyedét Oroszország szállította. Illetve az is kérdés, ha sikerül is pótolni, milyen áron. Ráadásul a Kreml bejelentette, ha Brüsszelben elfogadják az energiaársapkát, akkor leállítja az olajszállítás mellett a gázszállításokat is. A szakértő arról is beszélt, hogy Magyarország átmeneti mentességet kapott ugyan, de ezt később Brüsszelben megváltoztathatják.

„Valóban egy folyamatos veszély Magyarország esetében. Átmeneti mentességet kaptunk, ez igaz, ezt az átmeneti mentességet nem kötötték határidőhöz. Úgyhogy az olajembargó esetében is és vélhetően az olajársapka esetében is az a helyzet áll fenn, amit egyébként más energetikai szankcióban is láthatunk, hogy egy folyamatos küzdelem áll elő, ahol hétről hétre Magyarország meg kell hogy védje a saját pozícióját és a saját álláspontját”

– fogalmazott Hortay Olivér.

Gulyás Gergely: aggasztó hírek

„Aggasztó hírek vannak, részben hatályba lépnek a szankciók december 5-vel, részben pedig azt látjuk, hogy a Mol százhalombattai gyárában is vannak olyan meghibásodások, amelyek a finomítói tevékenységet mérséklik.” Erről már a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely beszélt a Kormányinfón annak kapcsán, hogy tarható-e az üzemanyagárstop. Elmondta: valójában ez a Molon múlik, vagyis, hogy az olajtársaság, képes-e Magyarország üzemanyag-ellátását garantálni. Magyarország annak köszönhetően tudta eddig is az ársapkát bevezetni a dízelre és a benzinre, mert a Mol döntően képes volt előállítani a szükséges mennyiségű üzemanyagot.

„Ha importból kell behozni, akkor az import ára lényegesen drágább. Tehát, az a kérdés, meddig tudjuk biztosítani az ország benzin- és dízelellátását. Ha a Mol erre képes, akkor nem kell változtatni, hogy ha olyan körülmények állnak be, beleértve a december 5-én hatályba lépő szankciókat is, hogy nincs elegendő benzin és gázolaj, akkor kell lépni”

– mondta Gulyás Gergely.