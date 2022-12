Különleges adventi délutánra hívott meg egy osztálynyi rászoruló gyermeket csepeli központjába az Ökumenikus Segélyszervezet. Az önkéntesek által vezetett programon a nehéz körülmények között élő gyermekek arra kaptak lehetőséget, hogy szüleiknek, testvéreiknek készíthessenek karácsonyi ajándékot. A kézműveskedés mellett a Segélyszervezet adventi programjairól elmaradhatatlan mézeskalácssütés is része volt a rendezvénynek, melynek keretében a gyermekek karácsonyi ajándékot is kaptak meglepetésként. A foglalkozásba és az ajándékok átadásába Gáncs Kristóf kommunikációs igazgató és önkéntesként Nagy Ervin színész is bekapcsolódtak.

Fotós: Fekete Dávid / Forrás: Ökumenikus Segélyszervezet

A több mint 1000 gyermek személyre szabott karácsonyi kívánságának teljesítését hónapokig tartó előkészítő munka előzte meg. Az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai intézményeik látókörében élő gyerekek karácsonyi kívánságait gyűjtötték össze.

A klasszikus fiú és lány ajándékkérések (baba, távirányítós autó, társasjáték, labda, lego, könyv, vagy éppen mikroszkóp, orvosi játékszett stb.) mellett voltak gyerekek, akik csupán egy nagy diós bejglit, családi élelmiszercsomagot, egy meleg kabátot vagy éppen egy új cipőt kértek ajándékba. A kérések teljesítését támogató vállalati partnerek és magánszemélyek tették lehetővé, összesen közel 8 millió forint értékben, akiknek ezúton is köszönik, hogy csatlakoztak az ünnepi összefogáshoz: ACG KFt., Citibank Zrt., Digic Pictures Kft., Frank Digital Kft., Friesland Campina Kft., Magyar Bankholding Zrt., Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Provident Zrt., Samsung Zrt., SAUSKA & TÁRSA Kft., VOLT Produkció.

Fotós: Fekete Dániel / Forrás: Ökumenikus Segélyszervezet

Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója a rendezvényen elmondta: Az adventi programok, így a mai gyermekfoglalkozás is kapcsolódik az Ökumenikus Segélyszervezet országos Adventi Adománygyűjtéséhez, melynek célja, hogy az ünnepeken túl, egész évben támogatni tudják a hátrányos helyzetű gyermekeket és családokat.

A kézzel fogható támogatás mellett a szervezet Kapaszkodó programjának keretein belül nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy egyéni és közösségi fejlesztő programokkal kínáljon esélyt a felzárkózásra. A kommunikációs igazgató kiemelte: amellett, hogy az Adventi Adománygyűjtés a szervezet egész éves munkájának a támogatásáról szól, a gyerekek esetében különösen fontos, hogy különleges élményekkel gazdagodhassanak, és ők is részesüljenek az ajándékozás örömében.

Az Ökumenikus Segélyszervezet ünnepi segélyakcióit és az egész éves rászorulókért végzett munkáját a 1353-as adományvonal tárcsázásával, hívásonként 250 forinttal lehet támogatni.