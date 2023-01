Az Egyesült Államokban jelenleg a csapból is Joe Biden legújabb botránya folyik. Nem csoda, hiszen szigorúan titkos aktákról van szó, így az ügy akár nemzetbiztonsági aggályokat is felvethet. A Fox News Channel egyik műsorában Kevin McCarthy, a képviselőház republikánus elnöke kijelentette: most kiderült, hogy nem csak Hunter Biden laptopjáról hazudtak az embereknek, hanem ezekről a dokumentumokról is.

Úgy gondolják, hogy az igazságszolgáltatás olyan emberek felett kell hogy pálcát törjön, akikkel politikailag nem értenek egyet, és hogy ők a törvények felett állnak. Ezt adta nekünk Joe Biden két évnyi elnöksége

– mondta Kevin McCarthy. Ráadásul a nyilvánosságnak (és a kongresszusnak) még mindig fogalma sincs arról, hogy mi van ezekben a dokumentumokban – és Biden ragaszkodik ahhoz, hogy ő sem tudja, mégis azt állítja, hogy ez az egész nem nagy ügy.

A fent említett felmérés során az amerikaiak 71 százaléka nem értett egyet az elnökkel, mivel úgy nyilatkoztak, hogy az ügy nagyon is komoly.

Nem csoda, hogy az elnök és csapata jobbnak látta eltitkolni a dolgokat a félidős választásokig, hiszen ha egy ilyen botrány kirobban, akkor nagyon súlyos és komoly vereséget is szenvedhettek volna a demokraták. Ezt támasztja alá az a felmérés is, amely szerint a botrány miatt zuhanórepülésbe kezdett az elnök eddig sem túl erős támogatottsága. A kutatásban arra kellett válaszolnia a résztvevőknek, hogy „Szeretné, ha Joe Biden 2024-ben újra indulna az elnökválasztáson?”. Az eredmények pedig árulkodóak.

Összességében a szűk többség, 51 százalék mondta azt, hogy nem támogatja Joe Biden újrázását és csak 28 százalék válaszolt „igennel”.

Az nem meglepetés, hogy a republikánus szavazók háromnegyede elutasítja, hogy az elnök ismét megmérkőzzön, az azonban már szembetűnőbb, hogy a demokrata szavazók már csak kevesebb, mint fele szeretné 2024 után is Joe Bident látni az elnöki székben.

Vagyis, már nincsenek többségben azok, akik támogatják a „feledékeny” és gyakran zavarodott elnök második ciklusát. Még ennél is alacsonyabb a támogatók aránya azok körében, akik Joe Bidenre szavaztak a legutóbbi elnökválasztáson, közülük ugyanis csak 44 százalék tenne ismét így. Joe Biden még a liberálisok és a mérsékeltek körében sem tud többségi támogatást szerezni – derül ki a felmérésből.