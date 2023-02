Ezért javaslattal éltünk a brüsszeli korrupciós botrány kirobbanása után, hogy változtassák meg az európai parlament vagyonnyilatkozati rendszerét és az átláthatóság, valamint az ellenőrizhetőség szempontjából az Európai Bizottság által is jobbnak talált magyar szabályozást vezessék be Brüsszelben is – ismertette a politikus.

Deutsch Tamás megjegyezte, hogy az Európai Parlament elnökének küldött megkeresésükre eddig nem kaptak választ.

Brüsszelben az a gyakorlat, hogy az EU-s vezetők nem iparkodnak a válasszal

– emelte ki.

