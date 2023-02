A 13. havi juttatás megszüntetéséről 2009-ben született döntés,

a javaslatot még Gyurcsány Ferenc kormányzása alatt nyújtották be, majd Bajnai Gordon miniszterelnöksége alatt szavazták meg.

A sarcot megszavazók közül többen ma is az Országgyűlés tagjai: Gyurcsány Ferenc, Vadai Ágnes és Varju László mind a 13. havi nyugdíj elvételére szavaztak, és most is erre készülnek – írja az Origo.

Az ország gazdasági teljesítményét a 2010-ben hatalomra került Orbán-kormány állította helyre, így vált végül elérhetővé a nyugdíjprémium. Ráadásul úgy, hogy döntés született a 13. havi juttatás visszaépítéséről is. Utóbbit annak ellenére is kifizetik az idén, hogy időközben kitört az orosz–ukrán háború, és a brüsszeli szankciók tovább mélyítették az energiaválságot. Ebből is látszik:

amíg a balliberális hatalomgyakorlás idején a válságkezelés egyet jelentett a nyugdíjasokat sem kímélő elvonásokkal, addig az Orbán-kormány krízis időszakában sem él a lakosságot érintő megszorításokkal.

A miniszterelnök levélben keresi meg a nyugdíjasokat A napokban Orbán Viktor miniszterelnök levélben keres meg minden magyar nyugdíjast, és tájékoztatja őket arról, hogy februárban dupla nyugdíj érkezik - közölte Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott szombaton az MTI-vel. A politikus telefonon adott nyilatkozatában elmondta: ebben a hónapban a 15 százalékkal megemelt nyugdíj és a 13. havi nyugdíj szintén megemelt összegben jut el az idősekhez. Azt mondta, a 13.havi nyugdíjat "a baloldal elvette idős honfitársainktól, az Orbán Viktor vezette polgári kormány visszaadja nekik". Mindezek az intézkedések azt mutatják, hogy a magyar nyugdíjasok számíthatnak Magyarország kormányára, az elmúlt időszakban ötször került sor nyugdíjprémium kifizetésére, míg a baloldal idején egyszer sem - jegyezte meg. Hozzátette: 2010 óta 92 százalékkal emelkedett a nyugdíj; az átlagnyugdíj 2010-ben 97 ezer forint volt, mostanra több mint 208 ezer forint lett.

