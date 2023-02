A 2022-es költségvetés módosítása kapcsán Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető azt mondta, hogy tavaly 3,5 milliárd forintot adott a városnak plusztámogatásként az állam. Ez több, mint amennyit a pécsi tömegközlekedésre költ a város, ha ez nem érkezik meg, akkor le is állhatott volna a tömegközlekedés, még akkor is, hogyha nem kifejezetten erre a célra ment. A helyi iparűzési adóbevételek kapcsán két hónapja nem képesek elindítani a programot, azóta nem tudták helyreállítani, ezért nem tudják, hogy mennyi a várható iparűzési adó - írja a közgyűlésről készült beszámolójában a bama.hu.

Ruzsa Csaba külsős, nem a pécsiek által megválasztott alpolgármester szerint az adatnyilvántartási rendszer több nagyvárosban akadozik, de úgy számolnak, hogy 9,4 milliárd érkezhet, és reménykednek, hogy a szolidaritási adót csökkentik, ami 1,7 milliárdos kiadás. Beszélt arról is, hogy idén bérfejlesztési alapot hoznak létre, hogy a közszolgáltató cégeknél lévő igényeket kezelni tudják. Ugyanez volt 2022-ben is.

Kővári János, az ÖPE-KDNP frakcióvezetője szerint megkérdőjelezhető, hogy azok a számok, amiket lefektetnek a költségvetésben, megfelelőek-e. Ahhoz, hogy nullás megtakarítást érjenek el, alacsonyan kell tartsák a béreket, de a közszolgáltatások minősége emiatt romlik is, elég csak a tömegközlekedést említeni. Az előző ciklushoz képest visszaesett a minőség: kimaradnak a járatok, óránként járnak a forgalmas vonalakon is. A városvezetők nem saját magukon takarékoskodnak, hanem a pécsi cégeknél dolgozók bérén, a fejlesztéseket is visszamondták, és 10 milliárd körüli hitelt vettek fel.

– Nem fejlesztések, hanem megszorító intézkedések vannak

- mondta Kővári János. Ruzsa Csaba szerint a sofőrök helyzetével minden nagyvárosban baj van, szerinte nincs megszorítás, hanem tartalékalapokból finanszírozzák a különböző igényeket.

Erre reagálva Kővári leszögezte: a sport- és civil egyesületekre, a részönkormányzatokra, valamint a buszközlekedésre is kevesebbet fordítanak, a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. pedig nem fordít pénzt a kezelésében lévő ingatlanok karbantartására.

Berényi Zoltán (ÖPE-KDNP) szerint 66 százalékkal csökkentették Péterffyék a civil szervezetek támogatását 2019-től, amit még a saját szimpatizánsaik is komolyan kritizáltak.

Hári József (Fidesz) azt is elmondta, hogy a sportegyesületeknek az előző városvezetés idején évente 205 milliót, 190 milliót, 93 milliót, 125 milliót, illetve 126 milliót adtak, ehhez képest a baloldaliak évente csak 40 milliót adnak, immár három éve.

Barkóczi Csaba fideszes képviselő úgy fogalmazott, hogy Péterffy Attila polgármester idején csak az elmúlt évben 41 milliót osztottak ki a cégvezetőknek, a képviselők fizetését megemelték, ügyvédi köröket béreltek fel, hogy lejáratásokat folytassanak. Nagyjából 500 millió ment ilyen köröknek, kezdve Bodnár Imre ügyvédtől Szabó Szilárd vezérigazgatóig bezárólag, mondta.

Péterffy Attila a közgyűlésen ezt nem cáfolta, nem tudott érveket mondani.

Botrány: kiröhögték a roma elnököt a pécsi közgyűlésben

Varga István, a pécsi roma önkormányzat elnöke annyit indítványozott, hogy több forráshoz jussanak. A bama.hu úgy tudja, hogy a várost vezető baloldali Pécs Jövője Frakciószövetség hétfői frakcióülésen utasította el a kérését, így már nem is terjesztették a pécsi közgyűlés elé.

Helyettük végül az ÖPE-KDNP képviselője, Berényi Zoltán fogadta be az indítványt, és kérte a módosítójavaslat tárgyalását. Varga István a közgyűlésen szót kért, és felvázolta, hogy miként próbálta bejárni azt a hivatali utat, amit éppen a városházáról tanácsoltak számára, hogy a kérésüket az önkormányzati közgyűlés elé vihesse. Az elmondásából az derült ki, hogy lassan, de biztosan zárkóztak el a kérésüktől a baloldaliak. Varga ezért ki is jelentette, hogy eddig, azaz most keddig a DK-s tanácsnokkal, Auth Istvánnal jó barátok voltak.

Ekkor azonban többen is hangosan felnevettek a képviselők közül, köztük Csaba István, a Magyar Szocialista Párt országos elnökségének tagja, a párt megyei elnöke, a népjóléti bizottság tagja is.

Varga István kikérte magának, hogy „kiröhögik”, és felhívta a figyelmet arra, hogy amíg ők romaként tiszteletdíj nélkül és társadalmi munkában végzik a feladatukat, addig az itt ülő, rajta röhögő képviselők nem.

– Nekünk meg kell vennünk a vécépapírt, hogy ki tudjuk törölni a s..günket. Ti meg engem röhögtök ki?

- adott hangot felháborodásának. Péterffy Attila polgármester erre azt mondta, hogy elveszi tőle a szót, ha így beszél, majd megfedte a roma elnököt. A polgármester azt is bejelentette, hogy nem fogadja be a kérést, de majd a kormányhoz fordul, hogy többet tudjanak adni.

Varga István felhívta a figyelmet arra, hogy éppenséggel őt röhögték ki, és egyben bebizonyosodott Auth Istvánról, hogy pártpolitikus és így a nemzetiségi tanács nem tud működni.