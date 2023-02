A közép-ázsiai országokkal való kapcsolat Magyarország számára kiemelten fontos. Magyarország elkötelezett tagja az euroatlanti szövetségnek, de fontos, hogy baráti kapcsolatok szülessenek a keleti, köztük a közép-ázsiai országokkal is - mondta Novák Katalin köztársasági elnök Szadir Zsaparov kirgiz köztársasági elnökkel tartott hétfői sajtótájékoztatóján a Sándor-palotában Budapesten.

Novák Katalin köztársasági elnök katonai tiszteletadással fogadja Szadir Zsaparov kirgiz államfőt az Országház előtt, a Kossuth Lajos téren 2023. február 13-án

Fotós: Bruzák Noémi / Forrás: MTI

Elmondta: egyszerre szeretnénk a szövetségi kapcsolatainkat ápolni és pragmatikus, jó viszonyt kialakítani a közép-ázsiai országokkal is. Hozzátette: van potenciál Magyarország és Kirgizisztán gazdasági kapcsolataiban.

Európa is közeledik a közép-ázsiai országok felé - mutatott rá, hozzátéve: Magyarország üdvözli, hogy közeledés zajlik az Európai Unió és Kirgizisztán között, ennek következő állomása, hogy a fokozott együttműködésről és partnerségről szóló megállapodást mielőbb aláírják.

Kirgizisztán három éve vár arra, hogy ezt aláírhassa, s Magyarország mindent megtesz, hogy felgyorsuljon a folyamat - hangsúlyozta a magyar államfő.

Novák Katalin kiemelte: olyan stratégiai megállapodást írtak alá, amely abban is közös elköteleződésünket fejezi ki, hogy szeretnénk fellépni hatékonyan a terrorizmussal szemben és szeretnénk, hogyha a két ország közötti kapcsolatokat a lehető legtöbb területen erősíteni tudnánk. Az is kiemelt célkitűzés, hogy az illegális migráció növekvő fenyegetésével szemben közösen lépjünk fel. Emellett a legtöbb területen, így például a turizmus, a mezőgazdaság, a vízipar, az oktatás területén is erősíteni szeretnék a két ország közti kapcsolatokat.

Novák Katalin szólt arról, a két ország erősödő kapcsolatát jelzi az is, hogy Magyarország két éve nyitott nagykövetséget Kirgizisztánban. Elmondta, a megbeszélésen elhangzott: kiemelt cél az illegális migráció elleni fellépés, s a nap folyamán még beszélni fognak a fiatalok oktatásáról, a mobilitás fontosságáról is.

A külföldi ösztöndíjakkal kapcsolatban kiemelte: üdvözli, hogy a magyar diákok számára az Erasmus-ösztöndíjak elől elhárultak az akadályok.

Novák Katalin elmondta, hogy a Stipendium Hungaricum programban 200 kirgiz diáknak kínálnak ösztöndíj-lehetőséget.