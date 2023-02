A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget (NAÜ) vezető Rafael Grossival közösen tartott sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy Brüsszelben most is zajlanak az utolsó egyeztetések a tizedik szankciós csomagról, és ennek során nagyon határozottan fel kellett lépni az Oroszországgal folytatott nukleáris együttműködés mindennemű korlátozása ellen.

Erőteljesen kell fellépnünk a Roszatom és tisztségviselőinek listázása ellen, mert szeretném világossá tenni, hogy a nukleáris energiára vagy a Roszatomra kivetett szankciók Magyarország alapvető nemzeti érdekeit sértenék

- jelentette ki.

Ráadásul a Roszatomra kivetett szankciók a globális nukleáris biztonságot is fenyegetnék, tekintettel arra, hogy a Roszatom - ha tetszik, ha nem - a világ nukleáris iparának egyik legjelentősebb szereplője - tette hozzá.

Rámutatott, hogy effajta korlátozások nélkül is van kormány Európában, amely gátolja a magyar energiabiztonsági törekvéseket. "A német kormány két zöld minisztere mindenfajta jogi vagy racionalitásbeli alap nélkül gátolja, hogy német vállalat szállítsa az irányítástechnikát az új paksi blokkokhoz" - fogalmazott.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy a globális energiapiac szélsőséges mozgása, a nemzetközi energiaügyek átpolitizálása és az egekbe szálló árak nyomán minden eddiginél világosabbá vált, hogy a jövőben az az ország lesz erős, amely képes előállítani egy jelentős részét saját energiaszükségletének.

Elmondta, Magyarország esetében ez kizárólag a nukleáris energia révén lehetséges, amely olcsó, fenntartható és biztonságos módja az energiatermelésnek, amely nélkül Európa és a világ képtelen lenne elérni zöld célkitűzéseit.

Ezért Magyarország elkötelezett a nukleáris energia használatának növelése és a nukleáris biztonság fejlesztése mellett

- hangsúlyozta, kiemelve, hogy a paksi bővítés során a legmagasabb biztonsági előírásokhoz ragaszkodnak.

A miniszter üdvözölte a NAÜ "racionális, józan észre alapuló megközelítését", és támogatásáról biztosította a főigazgató azon törekvését is, amely egy biztonsági zóna létrehozására irányul az ukrajnai Zaporizzsja atomerőmű körül.

Közölte, a nukleáris baleset veszélyére figyelmeztető felhívások is bizonyítékát adják annak, hogy helyes a magyar érvelés, miszerint mielőbb tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség Ukrajnában.

Ne felejtsük el, minden egyes nap, ami háborúval telik, magával hozza egy-egy nukleáris incidens vagy nukleáris baleset veszélyét. És mi, akik emlékezünk Csernobilra, ezt szeretnénk itt, Közép-Európában elkerülni

- hangsúlyozta.

Szijjártó Péter az amerikai és az orosz elnök keddi beszédével kapcsolatos újságírói kérdésre válaszolva leszögezte: "akkor tehettek volna sokkal nagyobb szolgálatot az emberiségnek, ha egymással beszéltek volna tegnap".

A 25. órában vagyunk, ennek a háborúnak azonnal véget kell vetni. Hogyha nem következik be azonnal tűzszünet és nem indulnak meg azonnal béketárgyalások, hatalmas nagy baj lehet

- figyelmeztetett. "Remek lenne, ha az amerikaiak és az oroszok végre beszélnének egymással, és megtennének mindent annak érdekében, hogy ezt a háborút minél gyorsabban le lehessen zárni" - tette hozzá.

A paksi bővítéshez szükséges irányítástechnika szállításának német kormányzati akadályozása kapcsán rámutatott, hogy a Siemens Energy és a Framatome konzorciuma kapta a megbízást, így amennyiben Berlin ellehetetleníti a német vállalat részvételét, akkor a francia partnerével kell tárgyalni a szerepe növeléséről.

"Mégiscsak kicsit vad, hogy az Európai Unióban felépülne egy atomerőmű a két legerősebb európai országból származó irányítástechnikával, és a német kormány jelenleg azt kockáztatja, hogy ezt egy orosz technológiával kell kiváltani. Észszerű dolog ez a német kormány részéről?" - tette fel a kérdést, ugyanakkor kiemelte, itt nem az orosz technológia minőségéről van szó, hiszen a Roszatom a világpiac egyik vezető vállalata a maga területén.

"Én azt remélem, hogy egyszer majd valaki elég bátor lesz a német médiavilágban, ahol nyilvánvalóan fantasztikus szinten van a médiaszabadság, és fel fogja tenni ezt a kérdést valamelyik miniszternek a kettő közül, hogy vajon mi az oka ezen magatartásuknak" - mondta.