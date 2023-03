A Magyar Nemzet korábbi értesülései szerint, ha a DK el is fogadja Karácsony Gergely ajánlatát, ami arról szól, hogy a 2019-ben győztes 14 ellenzéki polgármester összbaloldali támogatással, egy civil ernyőszervezet színeiben újraindulnak az általuk irányított kerületekben; akkor is arra fognak törekedni, hogy a jelenlegi kormánypárti vezetésű kerületekben „aránytalanul sok” DK-s jelöltet állítsanak. Ezzel pedig megnehezítik a Momentum dolgát is.