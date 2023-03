Kocsis-Cake Olivio esete azért is rendhagyó, mert a Párbeszéd pártigazgatójaként hagyta ott Karácsonyékat. A politikus ráadásul egyből pozíciót is kapott, hiszen ő lett az árnyékkormány környezetvédelmi ügyekkel foglalkozó árnyékkormánybiztosa. Azt azonban már most, néhány hét leforgása alatt megtanulta új pártjában, hogyan ne válaszoljon a neki feltett kérdésekre.