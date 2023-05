A bíboros szerint Ferenc pápa a magyar történelemre tekintettel a korábban megszokottnál sokkal kevésbé volt szigorú a papokkal, püspökökkel való találkozása során a Szent István-bazilikában. A pápa átérezte a kommunizmus idején annyit szenvedett magyar egyház helyzetét, "előtte volt", amikor papokat, szerzeteseket börtönöztek be, és bár adott tanácsokat a magyar közösségnek, nem volt olyan kemény, amilyen máskor szokott lenni a papsággal.

Ferenc pápa a Rózsák terén az elesettek támogatásáról és a menekültek befogadásáról beszélt - idézte fel Erdő Péter, hozzátéve, a világ közvéleményében az a hamis kép él a magyarokról, hogy nem becsülik a másságot. Ehhez képest a kijevi évkönyvekben az szerepel a honfoglaló magyarokról, hogy hetekig vonultak állataikkal: két hétig mentek a fehér magyarok, utána két hétig a feketék. Vagyis Kijevből is látszott, hogy még a színükben sem voltak egyformák. A Kárpát-medencében is találtak más népeket a honfoglalók, a török uralom után pedig újra be kellett telepíteni az országot. Vagyis nemhogy nem becsüljük a másságot, "mindannyian mások vagyunk", hiszen a mai Magyarországon élők fele a török idők után betelepültek leszármazottja, és "kulturális csoda, hogy mindannyian magyarok lettünk".

Erdő Péter a legutóbbi, 33 évvel ezelőtti és a mostani apostoli látogatást összehasonlítva felidézte: az 1991-es év sok szempontból euforikus, várakozásokkal teli év volt, a kommunizmus kötöttségei már megszűntek, a gazdasági bajok jelei pedig ugyan mutatkoztak már, a társadalom még nem realizálta azokat. Ehhez képest

most sok minden után, sok mindenbe bele is keseredve vártuk a pápát, biztatásra, reményre volt szükségünk, hogy a saját legjobb kezdeményezéseinkben meglássuk az értéket és továbbvigyük azokat. Ezt a biztatást pedig megkaptuk

- értékelt a bíboros.

Erdő Péter fontosnak nevezte, hogy Ferenc pápa magyarországi beszédeiben többször hivatkozott Szent Istvánra, a Kossuth téri záró szentmisén pedig ismét felajánlotta Magyarországot Szűz Máriának, mint ahogy - a tavalyi felajánlását megismételve - Ukrajnát és Oroszországot is. Ezzel a Szentatya kinyilvánította, hogy nagy szükségünk van a Szűzanya közbenjáró segítségére - tette hozzá.