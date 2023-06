Hatalomváltás 46 perce

A Soros-birodalom új vezetője apja nyomdokaiba lépett

Egyesek kételkedtek abban, hogy a most 92 éves Soros György valaha is átadja birodalma vezető szerepét, amíg él, ám most már úgy fogalmazott, hogy fiatalabb fia kiérdemelte a helyet. Alexander Soros interjút adott a The Wall Street Journal amerikai napilapnak, betekintést engedve a jövőbeli elképzeléseibe.

Kamala Harris amerikai alelnök és Alexander Soros Forrás: Twitter/Alexander Soros

Decemberben vette át a 25 milliárd dollár értékű Soros-birodalom irányítását Alexander Soros, vagyis Soros György 37 éves fia, aki a The Wall Street Journal amerikai napilapnak megerősítette, hogy minden megy tovább ugyanúgy, csak még radikálisabban és hangosabban. Mint fogalmazott: a célja apja liberális célkitűzéseinek bővítése, ám noha hasonlóan gondolkodnak, ő szeretne más ügyeket is felkarolni, mint a szavazati és az abortuszjog, valamint a nemek közötti egyenlőség - írja a Magyar Nemzet. Tervei szerint a családi vagyont továbbra is arra használná, hogy baloldali amerikai politikusokat támogasson. A Soros-birodalom a Nyílt Társadalom Alapítványán keresztül évi mintegy 1,5 milliárd dollárt irányít különböző támogatásokra, kutatásokra, egyetemeknek és emberi jogi célokra – ám ez az ő értelmezésük szerint olyan liberális elemeket is tartalmaz, mint a melegházasság és az LMBTQ-közösség igényeinek hirdetése. A Soros-féle Democracy PAC nevű szervezet olyan amerikai kerületi ügyészek és bűnüldöző tisztviselők választási kampányát támogatja, akik a bebörtönzési arányok és a faji előítéletek csökkentésére törekszenek.

A fiatalabb Soros nem rejtette véka alá az interjúban, hogy jobban érdekli a politika, mint az apját, és elmondta, hogy a közelmúltban találkozott a Biden-adminisztráció tisztviselőivel, Chuck Schumer demokrata szenátusi többségi vezetővel, valamint államfőkkel is, köztük Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnökkel és Justin Trudeau kanadai miniszterelnökkel. Mint fogalmazott, mindezt azért, hogy a családi alapítványhoz kapcsolódó ügyek mellett érveljen – más szóval a céljaik szerint alakítsák a döntéshozók döntéseit. Alexander Soros azt is elmondta, aggasztja annak az esélye, hogy Donald Trump korábbi republikánus elnök visszatérhet a Fehér Házba, ezért arra is tett utalást a Wall Street Journalnak, hogy a 2024-es amerikai elnökválasztás során a Soros-pénzre továbbra is számíthatnak a demokraták. 1 of 3 Alexander Soros the son of George Soros @KamalaHarris @JoeBiden @jewishaction pic.twitter.com/SwzeTcedhV — John H (@hpjohn1) August 12, 2020 A teljes cikk ITT olvasható el.

