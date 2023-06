Cikkünk frissül

Biztonságpolitikai szakértő: az ukránok részéről még nem indult meg a valódi támadás

Az ukránok részéről még nem indult meg a valódi támadás, vagy ha ez már az ellentámadás, akkor az eredmény nagyon gyenge és nem üti meg azt a magasra srófolt várakozást, amit mostanáig megfogalmaztak − vélekedett a Magyar Nemzet megkeresésére Horváth József. Az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója szerint állítását az is alátámasztani látszik, hogy a rendelkezésre álló tizenkét ukrán hadosztályból mindössze hármat használnak a nyugati információk szerint.

Az ukrán csapatok a hétvégén több, a front közvetlen közelében található falut is elfoglaltak. A részsikerekkel kapcsolatban még az ukrán elnök is közleményt adott ki, amelyben azt állította a két elfoglalt településre hivatkozva, hogy lépésről lépésre, jól halad az ukrán ellentámadás. Az egyik, Pjatihatki elnevezésű falu elfoglalását az orosz erők is elismerték, és arról tájékoztatták a közvéleményt, hogy a mintegy ezer kilométeren húzódó ukrajnai frontvonal három régiójában is heves harcok folytak − közölte az MTI. „”

A Magyar Nemzet kérdésére Horváth József elmondta, hogy a jelenleg védekező pozícióban lévő orosz hadsereg egy erős védelmi vonalat tudott kiépíteni, ennek is köszönhető, hogy a több kilométeres ütközőzónában folyamatosan hullámzik a front, és egyes települések rövid időn belül többször is gazdát cserélnek.

− Az ukránok részéről a tapogatódzáson túl vannak ilyen, az ellenség figyelmét lekötni kívánó elterelő műveletek. Mindezt annak érdekében teszik, hogy az oroszok átcsoportosításokat hajtsanak végre a front más részeiről, és adott esetben ezeken a gyengébben védett részeken tudjanak támadást indítani − mutatott rá az elhárítás és a katonai szolgálat egykori műveleti főigazgató-helyettese, hozzátéve, hogy a falvak elfoglalásának nagy harcászati jelentősége nincs.

A Magyar Nemzet kérdésére a biztonságpolitikai szakértő elmondta, hogy az ukrán ellentámadásnak egyértelmű célja van.

A támadás egyetlen elfogadható eredménye, amit felmutathatnak az ukránok, hogyha sikerülne kettészakítani az orosz frontvonalat, és elkülöníteni egymástól a déli és a keleti erőket, majd pedig közéjük ékelődve akár elérni az Azovi-tengert is. Ekkor az oroszok logisztikailag sokkal nehezebb helyzetbe kerülnének az utánpótlás biztosítása szempontjából, illetve sokkal nehezebbé válna a Krím-félsziget ellátása, és védelme is

− magyarázta. Hozzátette: az oroszok pontosan tisztában vannak a front kettészakadásából adódó kockázattokkal, ezért igyekeznek tartani a harci állásaikat, és megakadályozni az ukránok előretörését.

Védelmi zónaként használja Oroszország az elárasztott területet

A Kreml biztonsági aggályok miatt visszautasította az ENSZ humanitárius segítségét a Kahovka-gát omlása után elárasztott, orosz kézen lévő területeken. Elemzők szerint Moszkva direkt akadályozza a terület elérését.

Edward Stringer nyugalmazott légimarsall a Sky Newsnak azt mondta: „Nem akarnak külső szemeket erre a területre, mert az árvizet aktív védekezésként használják fel. Az ott lévő csapatok egy részét távolabb helyezik kelet felé, ahol az ukrán ellentámadás fő lökésére számítanak."

Ukrajna már a nyolcadik falu visszaszerzéséről beszél

Kijev közölte, hogy a két hete tartó ellentámadásában kiűzte az orosz erőket egy nyolcadik faluból, amely a frontvonal megerősített részén található, közel az ország Azovi-tenger partjaihoz vezető legközvetlenebb útvonalhoz.

Vasárnap egy orosz tisztségviselő azt közölte, hogy Ukrajna átvette az irányítást a dél-zaporizzsja régióban található Pjatykhatkij falu felett. Később azt mondta, hogy Moszkva kiszorította őket, hétfő reggel pedig azt mondta, Ukrajna ismét támad.

Hanna Maliar ukrán védelmi miniszterhelyettes elmondta, hogy az ukrán erők nemcsak visszafoglalták Pjatykhatkit, hanem két hét alatt akár hét kilométerrel is az orosz vonalak felé haladtak, és 113 négyzetkilométernyi területet foglaltak el.

Zelenszkij: Nincsenek elvesztett pozícióink

Éjszakai videóüzenetében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta: Az ukrán harcosok egyes területeken haladnak előre, bizonyos területeken pedig megvédik pozícióikat és ellenállnak a megszállók rohamainak, felfokozott támadásainak.

Nincsenek elvesztett pozícióink. Csak felszabadultak. A gonosz államnak pedig nincsenek olyan erődítményei vagy tartalékai, amelyek megállítanák Ukrajnát. Mert a saját földünkön vagyunk, és ez adja a legnagyobb erőt

- fogalmazott az ukrán elnök.

