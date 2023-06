Cikkünket frissítjük!

Tegnap éjszaka migrációs háború zajlott a tárgyalóteremben, a költségvetés kérdését ma délelőtt vesszük elő

- mondta Orbán Viktor a Kossuth rádióban, aki szerint mindenki erre a vitára készül.

A miniszterelnök szerint amikor elfogadták a hétéves költségvetést, akkor megegyeztek abban, hogy nem fogják módosítani. Ennek ellenére ezt most megtörtént. Mint mondta, a bizottság bejelentette, hogy elfogyott a pénz, és arra kéri a tagállamokat, hogy eurómilliárdokot fizessenek be pluszban: 50 milliárd eurót Ukrajnának. De az eddig adott 70 milliárd mire volt elég? Ki az, aki ezt ellenőrzi? – tette fel a kérdést a kormányfő. – Tehát van egy zűrös ukrajnai csomag, a másik pedig az újraindítási alap, amelyre hitelt vettünk föl, s amit vissza kell fizetni – foglalta össze, hozzátéve, hogy súlyos kérdésekre kell az Európai Bizottságnak választ adnia.

Orbán Viktor kiemelte: a magyarok és a lengyelek egy fillért sem láttak még a hitelből, amit a koronavírus utáni újraindítás céljával vettek fel a tagállamok, ennek a kamatai megnőttek a világgazdasági helyzet miatt, ezeknek kifizetésére kér most pénzt az EU a tagállamoktól. Emellett a brüsszeli bürokraták fizetésemelésére is kérnek pénzt. Véleménye szerint

ez oly mértékig abszurd, hogy majdnem minden uniós tagállam vezetőinek kinyílik a bicska a zsebében.

A miniszterelnök szerint várhatóan megindul majd egy hosszú harc, amely során Brüsszel új javaslattal áll elő, és megpróbálják meggyőzni a tagállami vezetőket, megvásárolni a szavazataikat. – Mi azonban nem adunk pénzt a fizetésemelésre, amíg a rezsicsökkentés eltörlését kérik, Ukrajnának addig nem adunk több pénzt, amíg az eddigi forrásokkal nem számolnak el, és nem adunk pénzt annak a hitelnek a kamatterheire sem, amiből még egy fillért sem láttunk – tisztázta Orbán Viktor.

Két iskola van

Mint fogalmazott, az ukrajnai háborút illetően két iskola van. – A többség azt mondja, hogy amit eddig csináltunk, az jó. Vagyis az ukrán katonák harcolnak, mi adunk nekik fegyvert. De én azt mondom, hogy az eredmény negatív, Oroszországot nem győztük le. Ilyenkor egy normális ember azt mondja, hogy ezt nem érdemes folytatni. Mi azt mondjuk, hogy minden eszközt arra kell használni, hogy legyen tűzszünet és béketárgyalás – szögezte le. Beszélt arról is, hogy már a teljesítőképességünk határán vagyunk, nincs pénz az uniós költségvetésben. Ukrajnában van a magyarok, a lengyelek pénze. Az európai polgárok jó okkal lázadoznak. Hatalmas összegek mennek ki, ellenőrizetlenül az Európai Unióból. A felvett hiteleket is rossz célokra használják fel – sorolta a kormányfő.

Szabadságharc volt, nem lázadás

Szóba került az is, miszerint a brüsszeli Politico migrációs lázadásként írta le a tegnapi helyzetet az uniós tanácskozáson. Szabadságharc volt, nem lázadás – jelezte Orbán Viktor, aki felidézte azt a megállapodást, hogy a migráció kérdésében csak teljes egyetértéssel lehet elfogadni javaslatokat. Ennek ellenére nemrégiben „puccsszerűen” átnyomták a belügyminiszterek tanácsán azt a javaslatot, ami a kötelező migránskvótákról szól. Minek hozunk megállapodásokat, ha nem tartjuk be? – tette fel a kérdést a kormányfő. Hozzátette, összefüggés lehet a kvótadöntés és a Soros-birodalom élén történt vezetőváltás között.

Mintát mutattunk a migráció kezelésének módjáról

A kormányfő jelezte, hogy Magyarországnak tízezer embert is be kellene fogadnia, és migránsgettókat kellene építenie az elfogadott terv alapján. – Olyan döntéseket hoztak, amik megszűntették a korábbi, nyugalminak mondható állapotot – tette hozzá. Mint mondta, vannak, akik összekeverik a vendégmunkásoka és a migráció kérdését. Nekik erre azt szokta mondani, hogy látta a hordákat átvonulni Magyarországon, abból a német ipar számára nem lesz dolgos munkaerő. Ezen felül van az ideológiai megfontolás, a média befolyását felhasználva a Soros-birodalom ennek a szószólója. Akik erre hivatkoznak, nekik pedig azt szokta felhozni, hogy terrorveszélyt is jelent a migránsok betelepítése. – Tavaly 45 migránskérelmet adtak be Magyarországon, mintát mutattunk a migráció kezelésének módjáról – jelezte a miniszterelnök.

„A csőd szélére jutott az Európai Unió” Amint azt tegnap megírtuk, Orbán Viktor Brüsszelben tartózkodik az európai állam- és kormányfők csúcstalálkozóján, ahol az Európai Unió költségvetése van napirenden. A miniszterelnök tegnap azt írta egy Facebook-bejegyzésében, hogy a csőd szélére jutott az Európai Unió, ezért „tudni akarjuk, kik felelnek ezért”. Ismert, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nemrég bejelentette: a hétéves uniós költségvetés féléves felülvizsgálatával összefüggésben további befizetésekre tart igényt az uniós tagállamok részéről, mivel az eddigi költések kimerítették a rendelkezésre álló pénzeszközöket. A magyar kormányfő tárgyalások kapcsán csütörtökön egy videót is posztolt a közösségi oldalán.

