Karácsony Gergely – mint minden évben eddig – idén is bejelentette a csődhelyzetet, az augusztust sem kellett megvárni, már most hitelből működik a főváros. Azt egyelőre nem tudni, hogy ez Budapest számára mit jelent, hiszen valameddig elüzemel Budapest a bankok pénzén. Az viszont kiderült, hogy a főpolgármester a fontos költségvetési számokkal sincs tisztában. Már csak emiatt is felmerül a kérdés: akkor az elmúlt négy évet hogyan kormányozta ilyen tájékozatlanul?

Mint ismert, Tarlós István több mint 200 milliárdos plusszal adta át Budapestet Karácsony Gergelynek, aki kevesebb mint négy év alatt csődbe vitte a fővárost.