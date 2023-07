A párt úgy értékelte: az újabb úzvölgyi temetőgyalázás is bizonyítja, hogy

a román hatóságok az állampolitikává emelt magyarellenesség jegyében, a magyar közösség ellen irányuló provokáció láttán szándékosan megfeledkeznek a törvény által előírt kötelességük teljesítéséről.

A párt továbbra is elfogadhatatlannak tartja azt az alkut, melyet Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke és George Simion, a magyarellenességéről ismert Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) vezetője is támogat, mely szerint az úzvölgyi temetőben helyet kell biztosítani egy közös, más nemzetek hősei előtt is tisztelgő emlékműnek.