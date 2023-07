A Miniszterelnökséget vezető miniszter a 32. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor csütörtök délutáni, a 2024-es választási évről rendezett pódiumbeszélgetésén kifejezte reményét: a választók is értékelni fogják, hogy

a háború és a szankciók okozta nehéz helyzet dacára a kormány a legfontosabb vállalásait teljesítette.

Az infláció letörése megoldja ugyan az egyik nagy problémát, de ez még mindig nem jelenti azt, hogy látnánk, hogy az európai gazdaság, amely az orosz nyersanyag hiányában teljesen átalakul, milyen kiutat talál a jelenlegi helyzetből. Magyarország mentesítést kapott, továbbra is be tud szerezni gázt és olajat Oroszországból, de az európai gazdasági modell is egy komoly kihívásnak van kitéve, mert attól a német gazdaságtól függ, amely nem csupán a kiválóan fejlett és szervezett német technológián, hanem az olcsó orosz energián is alapult - magyarázta Gulyás Gergely.

Úgy vélekedett:

ha csoda nem is, de egy jobbra tolódás talán várható az európai parlamenti választásoktól, ami "talán ésszerű felvetések megtárgyalását is lehetővé teszi".

Megállapította: a jelenlegi Európai Parlamentben a "magyar" szitokszóvá vált, mert a képviselők többsége nem tudja megbocsátani a magyar választópolgároknak azt, hogy négyévente "nem sikerül eltalálniuk a szerintük helyes választ", és ezért a magyar választópolgárokon próbálnak bosszút állni.