Kocsis Máté szerint

amit a főpolgármester állít arról, hogyan került több mint 500 millió forint értékű valuta az ő miniszterelnök-jelölti kampányát segítő 99 Mozgalom számlájára, súrolja a nevetségesség határát, holott durva külföldi beavatkozási kísérlet történt a magyar politikai életbe, melynek ő az egyik felelőse.

A frakcióvezető szomorú és gátlástalan hazudozásnak nevezve a főpolgármester érvelését. Rámutatott: a közmédia Jónak lenni jó elnevezésű karácsonyi adományvonalán hetek alatt nem gyűlik össze annyi pénz, mint amennyit a főpolgármester napok alatt a saját mozgalma köré "szórt".

Zárt adománygyűjtő ládákról beszél, miközben nem válaszol arra, hogy hány ilyen működött és hol, milyen méretben voltak ezek elhelyezve, mint ahogy az sem derül ki, miként lehetséges, hogy a támogatók szinte kizárólag angol fontban és euróban helyezték el adományaikat

- mondta Kocsis Máté.

Jelezte: Karácsony Gergely nem csupán zavarba ejtően gátlástalan, de nagy bajban van, mert ebből a helyzetből már nem lehet kikászálódni. Az ügyben ugyanis megindult a vizsgálat és lesznek helyek, ahol az eddigieknél komolyabb válaszokat kell adnia a történtekre. Aláhúzta: a pártok finanszírozására vonatkozó szabályok világosak: ezzel küzd most a baloldal Gyurcsány Ferencet is beleértve, hiszen a 2022-es választás kampányára a Karácsony Gergelyhez köthető 500 milliós adományon túl több milliárd forint érkezett, melynek a hatályos rendelkezések szerint akár a dupláját is be kell majd fizetniük.