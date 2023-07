Erős, eltökélt és hazájukat szerető fiatalok állnak itt. Olyan emberek, akik képesek már fiatalon is komoly döntéseket hozni

−emelte ki Orbán Viktor miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavatási ünnepségén. A kormányfő azt mondta:

elismeréssel tartozunk mindazoknak, akik a haza szolgálata irányába terelték önöket.

A miniszterelnök beszédét itt nézheti meg:

Orbán Viktor kiemelte: évről-évre van tisztavatás, százak köteleződnek el a rendvédelmi szervek mellett, de az idei az első alkalom, hogy a Ludovika épülete előtt teszik azt.

A Ludovika ugyanis egyet jelent a hazai iráni hűséggel, a nemzet szolgálatával, a közösség iránti felelősségvállalással. Azzal a felismeréssel, hogy az erőseknek kötelességük megvédeni a gyengébbeket.

Erős emberekre nagy szükség van, mert az igazság erő nélkül keveset ér

− emelte ki a miniszterelnök a Magyar Nemzet tudósítása szerint. Mint mondta, a legkomolyabb elszántság ahhoz kell, hogy erőt vegyünk saját magunkon, parancsoljunk magunknak, és rendben tartsuk a szakmai és magánéletünket. Látunk olyan fiatalokat is, akik nem szeretnek felelősséget vállalni, nem akarnak elköteleződni valami mellett. Van aki kinövi ezt, és úgy dönt, hogy beáll az állami szolgálatba.

– Aki a felelősségteljes tiszti életet vállalja, az a magyarságát vállalja. Önök ma vállalják, hogy nehéz időben is erősek maradnak, hogy megvédik a gyengéket és elesetteket, megfékezik azokat, akik Magyarország békéjét és biztonságát fenyegetik. Ezzel azt is vállalják, hogy a magyarok igazsága mellé erőt is állítanak – fogalmazott.